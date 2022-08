STIINTELE VIETII Sâmbătă, 20 August 2022, 22:09

Păianjenii săritori - Salticidae - prezintă mișcări rapide ale ochilor și zvâcniri ale membrelor similare cu ceea ce se vede la câini și pisici care visează, spun cercetătorii, relatează The Guardian.

Salticidae sau paianjenii saritori ar putea visa cand dorm Foto: cbstockfoto / Alamy / Alamy / Profimedia

Întrebarea nu este „ai coșmaruri cu păianjeni” ci visează păiajenii? Despre muștele suculente, despre oameni?

O cercetare realizată în perteneriat între europeni și americani sugerează că mii de specii de păianjeni săritori ar putea experimenta R.E.M - Mișcarea rapidă a ochilor, faza somnului în care se produc cele mai intense vise. Deși studiul în cauză nu ajunge la concluzia că păianjenii au vise.

Echipa de la universități din Germania, Italia și Universitatea Harvard din SUA a observat arahnidele în timpul inactivității pe timp de noapte folosind camere cu infraroșu și a descoperit „accesuri periodice de mișcări retiniene laolată cu zvâcnirea membrelor și zvâcnirea stereotipă a picioarelor”.

Deși cercetătorii nu spun că păianjenii au experimentat cu siguranță ceva similiar de modelele de somn ale omului, ei spun că au rămas cu „întrebarea mai profundă dacă păianjenii săritori ar putea experimenta vise vizuale”.

”Aveau spasme incontrolabile care semăna foarte mult ca atunci când câinii sau pisicile visează și au micile lor faze REM”, a declarat Daniela Rößler, biolog la Universitatea din Konstanz din Germania și autorul principal al studiului, pentru Scientific American.

„Dacă asta înseamnă că au experiență vizuală asemănătoare cu felul în care noi trăim visele vizuale este o poveste complet diferită”, a spus ea într-un interviu separat pentru Washington Post.

Ea a sugerat că păianjenii ar putea trăi vise „prin vibrații”.

Descoperirile grupului au fost publicate luna aceasta în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Rößler a spus că studiul somnului REM este încă centrat în mare parte pe vertebratele terestre, în special pe mamifere și păsări, iar cercetările asupra insectelor și arahnidelor sunt rare.