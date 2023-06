STIINTELE VIETII Sâmbătă, 17 Iunie 2023, 14:02

Claudiu Tănăselia • HotNews.ro

​Pe măsură ce misiunea Stației Spațiale Internaționale se apropie de final, NASA caută noi oportunități în sectorul comercial pentru a continua explorarea orbitei terestre joase. În acest scop, a selectat 7 companii care își vor extinde portofoliu pentru ca în viitor să poată construi noi nave spațiale sau chiar stații orbitale: Blue Origin, Northrop Grumman, Sierra Space, SpaceX, Special Aerospace Services, ThinkOrbital și Vast Space. NASA nu va oferi deocamdată fonduri acestor companii, însă acestea vor beneficia de expertiza agenției spațiale americane în cadrul acestor proiecte.

stație spațială Foto: HotNews.ro, EurActiv.ro

Nu toate cele 7 companii vor dezvolta noi nave spațiale sau stații orbitale. De exemplu, în cadrul acestui parteneriat, Northrop Grumman colaborează cu NASA pentru proiectarea unor dispozitive robotice pentru viitoare experimente care vor fi realizate pe orbita terestră joasă, dezvoltate în jurul capsulei Cygnus și denumite Persistent Platform. Deși Northrop Grumman nu este deloc o companie străină sectorului spațial, propulsoarele cu combustibil solid ale rachetei SLS fiind dezvoltate de această companie, care are în portofoliu și racheta Antares și care colaborează strâns și cu Firefly Aerospace pentru dezvoltarea următoarei iterații a acesteia.

Blue Origin a prezentat în urmă cu mai bine de 10 ani planurile pentru o capsulă orbitală destinată unui echipaj uman, dar pentru că între timp NASA a selectat SpaceX și Boeing pentru realizarea capsulelor Dragon și Starliner, Blue Origin s-a limitat la capsule suborbitală New Shepard. Cu această ocazie, planurile pentru respectiva capsulă ar putea fi relansate. Să nu uităm că Blue Origin a fost nominalizată recent de NASA pentru a construi al doilea lander lunar al programului Artemis, asta în timp ce compania lui Jeff Bezos are planuri pentru realizarea unei stații spațiale destinate orbitei terestre, denumită Orbital Reef.

Toate planurile Blue Origin depind însă de viitorul lansator New Glenn, care deocamdată se lasă așteptat (și nici nu avem prea multe informații noi cu privire la situația acestuia). Totuși, o veste bună este recentul test al motoarelor BE-4, folosite atât de New Glenn, cât și de noua rachetă Vulcan a companiei United Launch Alliance, care se află la câteva luni distanță de inaugurare (probabil cândva în 2024). Asta poate fi un semn că ne apropiem și de momentul în care vom vedea prima lansare New Glenn.

Sierra Space nu este deloc o surpriză pe această listă, pentru că această companie se pregătește pentru lansarea unui avion orbital, o versiune redusă a unei navete spațiale, care inițial va fi folosit de NASA pentru misiuni cargo, de aprovizionare a Stației Spațiale Internaționale. Sierra Space speră însă să poată folosi vehiculul Dream Chaser și pentru alte misiuni orbitale, dincolo de contractul cu agenția spațială americană și cu această ocazie va continua să lucreze la o versiune a acestui avion cosmic, denumit DC-200 (cu 40% mai mare decât Dream Chaser), capabil să lanseze și un echipaj pe orbită. Un avion spațial nu ar oferi echipajului doar aterizări mai line decât o face o capsulă, dar experimentele de la bordul acestuia pot ajunge mult mai repede într-un laborator, direct de pe pista de aterizare.

Dream Chaser face parte și din planurile Blue Origin privind stația spațială Orbital Reef. Primul zbor al variantei cargo Dream Chaser este planificat pentru anul viitor, al bordul unei rachete Vulcan, în timp ce în 2026 este posibil să vedem un prim zbor al vehiculului DC-200.

Special Aerospace Services și ThinkOrbital vor colabora cu NASA pentru dezvoltarea de echipamente robotice care să fie folosite în diverse misiuni orbitale, de la asamblarea unor structuri la operațiuni de service și alte tehnologii care vor face mai ușoară viața viitorilor astronauți. Spre exemplu, ThinkOrbital propune un modul orbital de formă sferică, modul care poate să fie asamblat pe orbită, folosind un braț robotic, și care poate andoca cu vehicule precum Starship, pentru a forma o stație spațială de mari dimensiuni.

SpaceX nu putea să lipsească din această listă: noul acord de colaborare cu NASA se referă și la o evoluție a capsulei Dragon, dar și la folosirea Starship atât ca vehicul de lansare orbitală, cât și ca posibilitatea de a folosi treapta superioară a acestei rachete pentru o viitoare stație spațială.

Vast Space este o companie tânără, dar care acum câteva săptămâni ne anunța că lucrează împreună cu SpaceX pentru a dezvolta o mică stație spațială, formată dintr-un singur modul, pentru viitoare zboruri comerciale. Compania, din care face parte și un fost inginer al SpaceX, se alătură și eforturilor NASA de a dezvolta noi tehnologii pentru viitoarele zboruri pe orbita joasă a Pământului.

Tehnologiile propuse de aceste companii sunt fie tehnologii noi, fie derivă din proiecte existente care au acum șansa să fie extinse. Deocamdată fiecare cu fondurile proprii, private, dar este foarte probabil ca în viitor NASA să selecteze câteva din aceste proiecte, pentru a le finanța și a le aduce spre maturitate.

