​​Scăpăm de încălzirea globală! Ne trebuie doar 1.052 de miliarde de litri de vopsea albă ● Până la urmă, există sau nu există stele întunecate? ● Echipe de roboți patrupezi vor explora cât de curând Luna

Xiulin Ruan și vopseaua sa miraculoasă Foto: Jared Pike of the School of Mechanical Engineering at Purdue Uni / SWNS / Profimedia