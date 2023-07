STIINTELE VIETII Luni, 24 Iulie 2023, 16:53

0

​Lumea care deja dispare sub ape ● Luna marțiană Phobos va intra în coliziune cu Marte în maxim 50 de milioane de ani ● Brazilienii vor avea taxiuri zburătoare în 2026

drum înghițit de ape în Indonezia Foto: BAY ISMOYO / AFP / Profimedia

Lumea care deja dispare sub ape

Creșterea nivelului mărilor și oceanelor este o realitate, oricât ar încerca unii să o nege. Nu e nici conspirație, nici fake news, e un fapt. Și doar pentru că nu se petrece sub ochii unora, asta nu înseamnă că nu are loc. Are loc, iar unele state deja resimt din plin acest efect al încălzirii globale și al topirii ghețurilor.

Indonezia, stat insular cu peste 17.500 de insule, este unul dintre cele mai afectate state ale lumii de creșterea nivelului oceanelor. Se estimează că, la actualul ritm de creștere, capitala Jakarta, oraș cu aproape 11 milioane de locuitori, va fi în mare parte sub ape până în anul 2050.

Procesul deja a început și este vizibil în multe regiuni ale Indoneziei. În anumite zone ale insulei Java, așa cum ar fi provincia Demak, apa a avansat și cinci kilometri acolo unde, până nu demult, era o zonă de uscat.

Datele arată că nivelul apelor a crescut și cu 20 de centimetri pe an, dublu față de nivelul creșterii de până în anul 2010, iar sate precum Timbulsloko (foto), au ajuns deja sub ape. Pe locul fostelor orezării, acum se mai circulă doar cu ajutorul bărcilor, iar localnicii care au insistat să rămână și-au ridicat casele pe piloni pentru a le transforma în locuințe lacustre.

Este doar o amânare a inevitabilului căci, din estimările specialiștilor, nivelul apelor va crește atât de mult încât locul va dispărea în maxim cinci ani. Și nu e singurul. Din datele oferite de ONU, dacă temperaturile globale vor crește cu două grade față de nivelul preindustrial, nivelul oceanelor și mprilor va crește și ele cu circa 43 de centimetri. Practic, Indonezia este doar începutul.

Luna marțiană Phobos va intra în coliziune cu Marte în maxim 50 de milioane de ani

Phobos se apropie de Marte cu 1,8 metri la fiecare sută de ani. Un calcul simplu, făcut între timp de cei de la NASA, ne arată că, în maxim 50 de milioane de ani, satelitul natural al Planetei Roșii va intra în coliziune cu aceasta. O altă variantă ar fi aceea ca Phobos să se dezintegreze și să se transforme într-un inel, asemenea celor ale lui Jupiter.

Nici Deimos, celălalt satelit al planetei Marte, nu este sortit să rămână acolo pe vecie. Pe măsură de Phobos se apropie constant de Marte, Deimos se îndepărtează. Astfel, conform estimărilor, în circa 100 de milioane de ani, acesta va părăsi orbita marțiană.

Nici Luna noastră nu va rămâne la aceeași distanță față de Terra. După cum știți deja, Luna se îndepărtează de Terra cu aproximativ 3,8 centimetri anual. Asta înseamnă că va scăpa de câmpul gravitațional al Terrei și va pluti prin spațiu peste 15 miliarde ani. Evident, așa ceva nu se va întâmpla niciodată căci, peste circa 5 miliarde de ani, atât Terra, cât și Luna, vor fi oale și ulcele ca urmare expansiunii Soarelui și a transformării sale într-o gigantă roșie.

În aceeași ordine de idei, dat fiind faptul că distanța dintre Lună și Terra nu va mai fi aceeași, ultima dată când veți mai avea ocazia să vedeți o eclipsă totală de soare va fi peste 600 de milioane de ani.

Revenind la Phobos, numai dacă ne gândim că diametrul său este mai mult decât dublu față de cel al asteroidului Chicxulub, cel care ar fi dus la dispariția dinozaurilor, și ne putem imagina forța impactului. Până atunci, asta nu va schimba cu nimic planurile NASA și ale altor agenții spațiale de a ajunge pe Marte, ba chiar de a stabili acolo baze permanente. Chiar dacă Marte se va schimba iremediabil după ciocnirea cu Phobos, timp să ne mutăm în altă parte de acolo încă este suficient.

Brazilienii vor avea taxiuri zburătoare în 2026

Compania braziliană producătoare de avioane comerciale și ultilitare, Embraer, a anunțat că va deschide o o fabrică la doar 140 de kilometri de Sao Paolo, fabrică unde urmează a fi fabricate unele dintre primele taxiuri zburătoare din lume, ne anunță BBC.

Și nu doar că le vor construi, ci le vor și da în folosință peste doar trei ani, în 2026. Din datele oferite de Eve Air Mobility, o subsidiară a multinaționalei Embraer, cea care va produce taxiurile în cauză, o călătorie va costa între 50 și 100 de dolari/persoană, în condițiile în care un astfel de taxi poate transporta până la șase clienți.

Spuneam că vor fi unele dintre primele taxiuri zburătoare din lume, nu neapărat primele. Asta pentru mai multe companii din SUA, printre care Joby Aviation, Delta Air Lines sau Archer Aviation, deja așteaptă certificarea pentru a da în folosință astfel de taxiuri. De altfel, autoritățile americane au anunțat deja un program după care taxiurile cu pricina să poată zbura începând cu anul 2025. În aceeași ordine de idei, primele orașe care vor beneficia de aeroporturi speciale pentru taxiuri vor fi New York și Los Angeles.

În ceea ce privelte taxiurile braziliene, acestea vor fi electrice, deci și prietenoase cu mediul, și vor fi conduse de un pilot. Asta doar într-o primă etapă ci, din ceea ce anunță oficialii Embraer, deja se află în stadiul de proiect taxiurile zburătoare fără pilot. Iată că SF-ul devine realitate mai repede decât ne imaginam.

Dați Follow paginii noastre de Facebook, HotNews Science, pentru a putea primi direct, în timp real, cele mai noi informații și curiozități din lumea științei!

Sursa foto: profimediaimages.ro