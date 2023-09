STIINTELE VIETII Vineri, 01 Septembrie 2023, 16:01

​Ideea orașului futurist al saudiților ar fi una teribil de proastă ● De ce Pentagonul devine tot mai serios în privința OZN-urilor ● Când au început oamenii să poarte încălțări?

The Line Foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ideea orașului futurist al saudiților ar fi una teribil de proastă

Arabia Saudită anunța încă din luna iulie a anului trecut că a aprobat planul de construcție al unui oraș demn de romanele SF. Un oraș lung de 170 de kilometri, lat de doar 200 de metri, cu două rânduri de clădiri reflectorizante din sticlă, înalte de până la 488 de metri, care vor fi construite în paralel.

De fapt, acest oraș liniar este doar o parte a unui proiect și mai mare, botezat NEOM, care va acoperit o suprafață de 26.500 de kilometri pătrați (aproape cât întregul stat statul america Massachusetts) și care va avea, printre altele, resorturi pentru turiști, centre de afaceri, complexe industriale șamd.

În ceea ce privește orașul liniar The Mirror City (sau The Line) , acesta se estimează că va costa în jur de 1.000 de miliarde de dolari, restul proiectului NEOM urmând să coste alte 500 de miliarde de ani. Totul pentru a reduce dependeța Arabiei Saudite de petrol, dar și de a oferi o alternativă eco pentru saudiți. Asta pentru că The Mirror City va fi dotat nu doar cu grădini și parcuri suspendate, ci va fi și independent din punct de vedere energetic. În el nu vor exista mașini, în primul rând pentru că nu vor exista străzi, și nici emisii de carbon.

Totul va fi alimentat cu energie regenerabilă, iar cei 9 milioane de rezidenți, atât cât se estimează că va găzdui orașul futurist, vor oferi constant date inteligenței artificiale care va monitoriza orașul, pentru ca aceasta din urmă să găsească soluții pentru îmbunătățirea vieții fiecărui cetățean în parte.

Pe hârtie totul arată foarte bine, chiar extraordinar de bine. Numai că doi cercetători austrieci demontează ideea unui astfel de oraș într-un studiu recent publicat în Nature. Cei doi, Daniel Kondor și Rafael Prieto-Curiel, susțin că un astfel de oraș va crea din start probleme pentru cei 9 milioane de locuitori ai săi.

Spre exemplu, spun autorii studiului, dacă faci un calcul simplu, reiese că pe fiecare kilometru pătrat al orașului există circa 53.000 de oameni. Dacă ai alege oricare doi oameni la întâmplare, ar rezulta că există o distanță medie între ei de aproape 57 de kilometri. Chiar dacă arhitecții orașului spun că vor dota orașul cu 86 de gări pentru trenuri subterane de mare viteză, și că ai putea ajunge oriunde în The Line în maxim 20 de minute, cei doi austrieci sunt de altă părere.

În realitate, spun ei, ar fi nevoie de minim 60 de minute pentru a ajunge unde îți dorești. De fapt, aproape jumătate din populația orașului va avea nevoie de mai mult de atât pentru a ajunge unde are nevoie. Iar asta ar fi un impediment. Apoi, se adaugă în studiu, clădirile atât de înalte ar necesita mult mai multă energie decât s-a estimat, iar asta înseamnă o reducere semnificativă a spațiile verzi despre care se vorbea.

Cei doi arhitecți din Austria vin însă și cu o soluție. Anume, orașul să nu fie proiectat în linie, ci în cerc. Astfel, s-ar reduce semnificativ distanțele dintre oameni, la doar 2,9 kilometri în medie. În acest fel, oricare individ din The Mirror City s-ar afla la maxim doi kilometri față de 25% din populația totală. Nu în ultimul rând, asta ar veni la pachet și cu un consum mult mai redus de energie din partea mijloacelor de transport în comun.

Dacă prințul Mohammed bin Salman va decide să schimbe ceva în planul său, asta rămâne de văzut. Până atunci, proiectul care a fost deja demarat anul trecut, va primi primii locuitori în anul 2024.

De ce Pentagonul devine tot mai serios în privința OZN-urilor

Pentagonul tocmai a lansat un site pe care americanii să încarce videoclipuri cu ceea ce cred ei că ar reprezenta obiecte zburătoare neidentificate. Iar asta vine la nici un an după înființarea unei comisii speciale care să analizeze din toate punctele de vedere cazurile care sunt prezentate. Și vorbim despre mii de cazuri.

Site-ul, AARO.mil, (All-domain Anomaly Resolution Office), încă este în lucru, dar primele clipuri video deja au fost încărcate. Se estimează că va fi funcțional 100% chiar de toamna aceasta, iar el va fi ținut sub observație atât de către oficiali ai armatei americane, ai serviciilor secrete, cât și de cei din Departamentul Apărării.

Acum, nu vă imaginați că Pentagonul s-a apucat brusc de vânat extraterești. Oficialii de acolo chiar au declarat într-o conferință recentă că nu există absolut nicio dovadă palpabilă a existenței acestora. Mult mai important pentru cei acolo sunt intruziunile unor aparate de zbor sau orice alte dispozitive de spionaj, care ar veni dinspre Rusia și China.

Vă amintiți isteria cu balonul de spionaj lansat de China recent? Ei bine, despre asta este vorba. Dacă s-or nimeri și niște extratereștri pe acolo, să sperăm că nu vor fi doborâți instant cu avioanele de vânătoare, așa cum s-a înntâmplat cu balonul chinezesc.

Când au început oamenii să poarte încălțări?

O serie de descoperiri arheologice din Africa de Sud arată că oamenii, Homo sapiens cel puțin, ar fi purtat încălțări încă de acum 79-148.000 de ani. Asta dacă luăm în calcul urmele umane solidificate în sedimentul dintr-un sit pe nume Kleinkrantz, sit situat în sudul Africii de Sud.

Un alt sit, aflat nu departe de acesta, Goukamma, prezintă urmă similare a căror vârstă a fost estimată la circa 73.000 – 136.000 de ani. Un al treilea exemplu vine dintr-un sit identificat în Parcul Național Addo Elephant, unul care prezintă urme cu vârste similare.

Vorbim despre urme de picior care aparțin fie unui copil, fie unui adult tânăr, care seamănă izbitor cu urmele rotunjite lăsate de sandale. De altfel, arheologii au reconstituit modele de sandale folosite în trecutul îndepărtat, iar urmele lăsate de acestea pe nisip sunt aproape identice cu cele încrustate în rocă.

Pănâ la această serie de descoperiri, cele mai vechi urme care ar indica posibila purtare a încălțămintei datau de acum aproape 130.000 de ani și fuseseră descoperite într-o peșteră din Grecia. Cât despre cele mai vechi dovezi palpabile ale unor încălțări, acestea au fost identificate, sub forma unor sandale din coajă de mesteacăn, în statul american Washington. Vârsta lor? Circa 9.200-15.000 de ani.

Ideea este că descoperirile sud-africane nu fac decât să confirme studii mai vechi, care susțineau că încălțămintea are o istorie cu mult mai veche decât s-ar crede. Erik Trinkaus, unul dintre cei mai mari preistoricieni contemporani, susținea în urmă nu cu multă vreme că, date fiind modificările observabile pe laba piciorului la indivizi din specia Homo neanderthalensis și Homo sapiens arhaic, se putea invoca acțiunea unor tipuri de încălțăminte.

Trinkaus argumenta că încălțămintea ar fi apărut în paleoliticul mijlociu, ca o creație independentă a ambelor specii, Neanderthal și H. sapiens. În fond, susținea cercetătorul american, orice rană provocată de un teren accidentat sau de un animal pe care s-ar fi putut călcat din greșeală putea fi fatală. Astfel, o formă de protecție a piciorului, mai ales la copii, se dovedea imperios necesară.

În consecință, urmele din Africa de Sud sunt impresionante, însă nu ar trebui să ne mire dacă dovezi cu mult mai vechi ale existenței încălțămintei ar apărea prin alte părți ale lumii.

Sursa foto: profimediaimages.ro