O nouă specie de pangolin a fost descoperită de cercetători în urma analizei unor solzi ai acestui mamifer, care fuseseră confiscaţi, potrivit unui studiu publicat marţi, informează AFP și Agerpres.

Pangolin Foto: Scott Hurd / Alamy / Profimedia Images

Până acum, oamenii de ştiinţă credeau că există doar patru varietăţi asiatice şi patru africane ale acestui mamifer nocturn, victima unui vast trafic mondial. Un studiu publicat marţi în revista ştiinţifică Proceedings of the National Academy of Sciences a dezvăluit însă că o a noua specie a scăpat atenţiei oamenilor de ştiinţă.

Iniţial, analiza a 27 de solzi confiscaţi în Hong Kong în 2012 şi 2013 a fost cea care i-a pus pe cercetători pe urmele unei a noua specii. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă nu au putut trage nicio concluzie definitivă la momentul respectiv, deoarece fragmentele de solzi disponibile erau în cantitate prea mică.

Pe baza acestor prime cercetări, cercetătorii au analizat apoi solzi confiscaţi în provincia chineză Yunnan (vest) în 2015 şi 2019 şi au descoperit o nouă linie, „distinctă de cele opt specii de pangolin cunoscute în prezent”.

De la ce vine numele noii specii de pangolin

Pentru că prezintă asemănări cu ramura asiatică a familiei pangolinilor, ce poartă numele de „Manis”, cercetătorii au numit-o „Manis mysteria”, cu referire la natura sa enigmatică. Se crede că majoritatea pangolinilor asiatici care ajung în Hong Kong şi în provincia Yunnan sunt originari din Asia de Sud-Est.

Solzii acestui mamifer sunt căutaţi pentru a fi folosiţi în medicina tradiţională. Animalul este, de asemenea, foarte apreciat pentru carnea sa. Peste un milion de pangolini ar fi fost braconaţi în perioada 2004 -2014, însă, în 2016, comerţul internaţional al tuturor speciilor de pangolin a fost interzis.

Acest mic animal a atras atenția opiniei publice din întreaga lume în timpul pandemiei de COVID-19, când unii cercetători au sugerat că el ar putea fi „veriga lipsă” între lilieci și om în ceea ce privește lanțul de transmitere a coronavirusului SARS-CoV-2, o pistă abandonată între timp.

Noua descoperire vine după ce anul trecut o altă specie de pangolin, cea mai veche din Europa, a fost descoperită în România și numită „Smutsia olteniensis”.