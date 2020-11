Risc de coliziune: NASA, îngrijorată de o constelație de sateliți pentru Internet broadband

„Cowboy care lansează sateliți”

NASA și-a făcut cunoscute îngrijorările într-o scrisoare oficială transmisă în 30 octombrie Comisiei Federale pentru Comunicații din Statele Unite (FCC) cu privire la cererea unei companii din Texas numită AST & Science de a-i fi aprobată o rețea de 243 de sateliți care să opereze la 720 de kilometri deasupra suprafeței Pământului.Constelația, botezată SpaceMobile, ar urma să furnizeze servicii de internet de bandă largă în mod direct către telefoanele mobile dacă planul companiei va fi aprobat.Pentru a reuși acest lucru sateliții SpaceMobile vor fi dotați cu antene foarte mari care ar urma să acopere o suprafață de aproximativ 900 de metri pătrați.Scrisoarea NASA afirmă că aceștia vor crește probabilitatea unor accidente cu celelalte nave spațiale aflate în zona respectivă a orbitei terestre.Iar agenției spațiale americane îi pasă destul de mult de regiunea orbitală respectivă, aceasta fiind locația a „A-Train” - un grup de 10 sateliți de observare a Pământului operat de NASA, Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite și alți câțiva parteneri internaționali.Altitudinea medie a A-Train este de 705 kilometri dar distanța față de Pământ a sateliților sistemului variază între 690 și 740 de kilometri.„Prin urmare, constelația AST va fi în practică în aceeași locație cu A-Train dacă altitudinea orbitală propusă este aprobată”, afirmă scrisoarea agenției spațiale americane.Calculele NASA sugerează că navigarea în siguranță printre sateliții SpaceMobile ar necesita în fiecare an în jur de 1.500 de „acțiuni de atenuare”, adică manevre ale navelor spațiale” și 15.000 de „activități de planificare” pentru operatorii A-Train.În plus „acesta este un regim orbital care are o densitate ridicată de reziduuri și prin urmare are parte de conjuncții frecvente cu obiecte de tipul reziduurilor”, adaugă scrisoarea.NASA ar dori așadar ca AST & Science să „ia în considerare regimuri orbitale alternative pentru această constelație, posibil sub constelația A-Train”.AST & Science susține în schimb că sateliții săi nu vor prezenta un risc nejustificat de coliziune, calculele companiei arătând că fiecare din sateliții constelației ar avea o probabilitate de doar 1 din 5.000 să se ciocnească aleatoriu cu o altă navă spațială pe parcursul întregii durate de viață a constelației.Dacă AST & Science lansează cei 243 de sateliți pe orbită probabilitatea unei ciocniri aleatorii la nivelul constelației ar crește la 1 din 20.Abel Avellan, fondatorul AST & Science, subliniază însă că angajații companiei sale știu ce fac, chiar dacă nu au lansat niciun satelit pe orbită până acum (compania a construit însă un satelit SpaceMobile la scară redusă și intenționează să îl lanseze pe orbită în a doua jumătate a lui 2021).„Nu suntem o gașcă de cowboy care lansează sateliți”, afirmă Avellan, adăugând că „acesta este un proiect serios și bine finanțat”.Într-adevăr, AST & Science a reușit să strângă 128 de milioane de dolari într-o rundă de investiții recentă iar printre partenerii companiei se numără Samsung și Vodafone, potrivit declarațiilor lui Avellan.SpaceMobile nu este însă singura constelație de sateliți în faza de planificare.Amazon intenționează să lanseze în jur de 3.200 de sateliți broadband în orbita joasă a Pământului iar OneWeb a lansat deja 74 de sateliți pentru Internet care vor face parte dintr-o constelație de cel puțin 648 (deși compania a trecut recent prin insolvență, ceea ce i-ar putea complica planurile).SpaceX a lansat deja aproape 900 de sateliți pentru megaconstelația sa Starlink și a demarat deja o campanie de testare pentru serviciile sale broadband.Iar lansările companiei fondate de Elon Musk vor continua și în perioada următoare. FCC a acordat deja SpaceX aprobarea pentru operarea a 12.000 de sateliți pe orbita Pământului.Însă sateliții Starlink se află la o altitudine considerabil mai joasă decât sistemul A-Train operat de NASA, orbitând la aproximativ 550 de kilometri deasupra suprafeței planetei noastre.