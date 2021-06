Noua racheta lunară a NASA prinde formă într-un hangar uriaș / NASA este cu un pas mai aproape de Lună

În 2019 Musk spunea că zborurile orbitale vor începe în a doua parte a lui 2020, dar anunțul a fost primit cu scepticism. Celelalte patru teste s-au încheiat cu explozii, fie la aterizare, fie după, iar estimările sunt că primele zboruri orbitale cu echipaj uman vor fi în 2023.

Viitoarea rachetă va fi compusă, în afara capsulei cu echipajul, dintr-un prim etaj numit Super Heavy. În total va avea 120 metri înălțime și va avea o sarcină utilă de 100 de tone.





Acum câteva săptămâni NASA a acordat SpaceX un contract de 2,9 miliarde dolari pentru a folosi Starship la trimiterea astronauților de pe orbita lunară până pe suprafața Lunii, totul fiind parte a programului Artemis.



Artemis 1, Artmis 2, Artemis 3, pașii prin care NASA își propune să ducă din nou oameni pe Lună în 2024

Un prim zbor, Artemis 1, programat pentru sfârșitul acestui an conform programului inițial, va fi cu capsula Orion în vârf, fără un astronaut la bord.

Artemis 2, în 2023, va trimite astronauți în jurul Lunii, dar nu vor asoliza.





Cu o înălţime de 98 de metri, SLS este puţin mai mică decât racheta Saturn V (110 metri) ce a fost folosită pentru misiunile Apollo, care i-au dus pe astronauţii americani pe Lună în anii '60 şi '70.



Noua rachetă este însă substanţial mai puternică, generând cu 15% mai multă forţă de tracţiune în cadrul lansărilor şi ascensiunii spre spaţiul cosmic. Racheta SLS va avea capacitatea de a transporta o încărcătură de peste 27 de tone spre Lună.





Planurile NASA sunt însă mult mai mari decât reîntoarcerea pe Lună: stabilirea unei baze permanente lunare numită Gateway, după anul 2030 și continuarea explorărilor.

Planul pe termen lung este să fie construită o bază permanentă lunară

NASA ar vrea ca prima aselenizare să fie în zona polului sudic unde sunt prezente mari cantități de gheață care provine probabil din ciocnirile cu cometele din istoria timpurie a sistemului solar.





Planul pe termen lung este să fie construită o bază permanentă lunară și există un proiect în acest sens, dar va putea fi realizat abia după 2030 și va costa enorm. Stația spațială lunară numită Gateway va orbita la distanțe cuprinse între 1.450 și 70.000 km de suprafața Lunii, în timp ce Stația Spațială Internațională este la 400 km de suprafața Terret. Gatewy este un proiect foarte îndrăzneț, dar trebui să și obțină finanțare.



Notă: În mitologia greacă, Artemis era zeița vânătorii. A fost una dintre cele mai vechi zeități ale Greciei Antice, fiind fiica lui Zeus și a lui Leto, și sora geamănă a lui Apollo. Era zeița pădurilor, fertilității, a vânătorii și era reprezentată mereu cu arc și săgeți. La romani, ea a fost numită zeița Diana.

Agenția a sărbătorit punerea acestei piatre de hotar fiind pentru prima dată când toate componentele rachetei se aflau în același loc și prima dată când o rachetă care se îndrepta spre spațiu se afla în VAB de la sfârșitul erei Apollo."Este pentru prima dată când unitatea de zbor completă se reunește", a declarat Sean Arrieta de la NASA's Exploration Ground Systems pentru Space.com într-un interviu recent. „Suntem cu toții foarte încântați”.În această vară, noua navă spațială Orion a agenției va fi asamblată cu SLS și pregătită pentru un zbor de testare fără echipaj în jurul Lunii mai târziu în acest an, ca parte a misiunii Artemis 1.Dacă totul merge așa cum este planificat, oficialii agenției au spus că zborul ar putea avea loc încă din noiembrie.Acest modul central este coloana vertebrală a rachetei, care are o înălțime de 65 de metri. Muncitorii au folosit o macara de 325 tone pentru a-l ridica în aer, transferând-o într-un golf din apropiere. De acolo, a fost asamblat pe partea superioară a platformei sale de lansare mobile.Montarea cu succes a modulului de bază este doar începutul unui proces de asamblare completă a rachetei înainte de lansare. Dacă totul merge așa cum era planificat, am putea vedea un sistem complet de lansare, cu nava spațială Orion cocoțată deasupra, până în august.NASA ar fi astfel pe drumul cel bun pentru a muta racheta de 98 de metri înălțime la pad-ul 39B pentru testarea de dinaintea zborului în septembrie sau octombrie. În acel moment, echipajele urmau să testeze procedurile de lansare inversă și să simuleze alimentarea. SpaceX a devenit un nume celebru în industria spațială și compania face bani trimițând pe orbită sateliți cu racheta Falcon 9. Starship este însă altă poveste, fiind vorba de o navă de mari dimensiuni, complicat de construit și greu de strunit.Pentru primul zbor de testare, racheta va plasa o încărcătură de 77 tone pe orbita joasă a Pământului, o greutate de aproape trei ori mai mare decât încărcăturile transportate anterior de navetele americane, ulterior SLS va evolua spre o configurație care va fi capabilă să transporte 143 de tone.În cele din urmă, Artemis 3 va trimite doi astronauți pe solul lunar, inclusiv prima femeie, în teorie în 2024.