Sudan, ultimul mascul de rinocer alb nordic din lume, a murit/ Mamiferul a trait 45 de ani

Sudan, care a trait in rezervatia Ol Pejeta Conservancy din Kenya, a fost eutanasiat dupa ce complicatiile de sanatate, care au venit odata cu varsta, s-au inrautatit.Moartea mamiferului, care a trait 45 de ani, mai lasa in urma doar doua exemplare ale speciei. In aceeasi rezervatie din Kenya traiesc doua femele.Speranta pentru conservarea rinocerului alb nordic se afla acum in dezvoltarea tehnicilor de fertilizare in vitro.