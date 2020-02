Science News: Un craniu radioactiv de dinozaur i-a ajutat pe cercetători să descopere o specie nouă, ocolită în 150 de ani de studii

Allosaurus a fost un prădător fioros din vârful lanțului trofic al dinozaurilor cu milioane de ani înainte ca Tyrannosaurus rex să pretindă titlul de „rege al dinozaurilor”, iar cercetătorii au descoperit acum cea mai timpurie specie de Allosaurus.

Noua specie, Allosaurus jimmadseni, a fost prezentată la Muzeul de Istorie Naturală din Utah, sediul celei mai mari colecții din lume de fosile de Allosaurus. Dinozaurul a trăit în ceae ce este acum vestul Americii de Nord în timpul Jurasicului târziu, acum 152 – 157 de milioane de ani. Termenul de Allosaurus provine din limba greacă și înseamnă „reptilă diferită”. Numele speciei a fost dat în onoarea lui Jim Madsen Jr., paleontolog decedat, cunoscut pentru excavarea și studiile a mii de oase de Allosaurus. El a contribuit la recuperarea a numeroase fosile din Cleveland-Lloyd, cariera dinozaurilor din Utah. Studiul despre noua specie a fost publicat în revista PeerJ.Fosila a fost descoperită inițial de profesorul George Engelmann de la University of Nebraska, Omaha la Dinosaur National Monument Park, pe granița dintre statele Colorado și Utah. Doar că scheletului îi lipsea un element-cheie: craniul.Ulterior, în 1996, radiologul Ramal Jones de la University of Utah a descoperit craniul cu un detector de radiații, deoarece craniul era radioactiv. Nu este ceva neobișnuit, din cauză că fosilele sunt îngropate în vecinătatea unor elemente radioactive aflate în sol, iar unele fosile devin suficient de radioactive pentru a putea fi detectate de instrumente sensibile, conform cercetătorilor de la Houston Museum of Natural Science.Așa a fost posibil să fie descoperit craniul, alături de restul fosilei. Roca masivă conținând scheletul era atât de grea că a trebuit să fie folosiți explozibili pentru a desprinde un bloc de 2,7 tone care a fost preluat de un elicopter. A fost nevoie de șapte ani pentru ca oasele să fie pregătite și asamblate de specialiștii de la Dinosaur National Monument.Noua specie descoperită are caracteristici unice în comparație cu urmașii. Are craniul mai scurt și îngust, mai fragil și cu vedere mai puțin panoramică decât Allosaurus fragilis, o specie mai târzie și care este „fosila de stat” din Utah. Fragilis a intrat în scenă cinci milioane de ani mai târziu, ca văr mai tânăr.Acest Allosaurus are coadă lungă, picioare și brațe terminate cu câte trei gheare ascuțite. Pe fața înspăimântătoare se aflau creste care se prelungeau de la coarnele din fața ochilor până la nas. Deși unii oameni de știință cred că au existat mai multe specii de Allosaurus în America de Nord, studiul se concentrează numai pe două.„Anterior, paleontologii gândeau că în Jurasic a fost o singură specie de Allosaurus în America de Nord, dar acest studiu arată că au fost două specii”, spune Mark Loewen, coautor principal al studiului și cercetător asociat la Muzeul de Istorie Naturală din Utah. „Craniul lui Allosaurus jimmadseni este mai ușor clădit decât al rudei mai târzii Allosaurus fragilis, indicând practici de hrănire diferite”.Allosaurus a fost descoperit și descris inițial în 1877. Una din fosilele cele mai cunoscute este „Big Al”, despre care cercetătorii credeau că este un Allosaurus fragilis. Dar au constatat ulterior că aparține noii specii descoperite. Allosauroizii au fost găsiți în siturile cu fosile din Utah, Colorado și Wyoming.„Recunoașterea unei noi specii de dinozauri în roci care au fost atât de intens investigate timp de 150 de ani este o experiență remarcabilă. Allosaurus jimmadseni este un exemplu evident că mai avem multe de învățat despre lumea dinozaurilor. Multe alte fosile interesante așteaptă să fie descoperite în rocile jurasice din Vestul american”, spune Daniel Chure, coautor al studiului și paleontolog pensionar la Dinosaur National Monument. CNN