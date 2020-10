Au mai rămas doar zece ani pentru salvarea Arcticii, avertizează șeful mega-expediției cu nava Polarstern, la întoarcerea în Germania, după un an de cercetări și aventuri la Polul Nord

Nava de cercetare Polarstern a plecat din Tromsø, Norvegia, pe 20 septembrie 2019, și s-a întors în portul-mamă, Bremerhaven, la 12 octombrie 2020. Polarstern a fost însoțit de alte patru spărgătoare de gheață și trei aeronave, care au asigurat și aprovizionarea. Dupa ce, timp de două-trei luni, a parcurs doar 200 de kilometri de-a lungul Polului Nord geografic, ea s-a îndepărtat până la o mie de kilometri de continent.

Misiunea a mers înainte sfidând furtunile, temperaturile extreme, amenințarea coronavirusului (care, la un moment dat, amenința întreruperea expediției) și aproape șaizeci de vizite ale urșilor polari.

Traseul exact peste Cercul Polar a fost determinat și in functie de forțele naturii intervenite pe parcurs. „Ca multe lucruri din timpul călătoriei, acesta nu este planificabil în proporție de 100%”, a precizat conducatorul expediției, Markus Rex.



„Polarstern” (Steaua polară) a înghețat pe o floare de gheață și a plutit prin Arctica cu aceasta, timp de luni de zile. Nava și-a oprit motorul și a plutit în derivă cu gheața marină, atârnată de un imens plutitor. Pe acesta s-a creat o rețea de stații întinsă pe kilometri întregi, pentru a preleva mostre din apă și atmosferă. Măsuratorile cele mai înalte s-au facut la o înălțime de 35.000 de metri, iar cele mai de adâncime, la 4.000 de metri.

Cercetatorii au plecat în echipe, au înființat tabăre de cercetare în zone cu întuneric timp de 24 de ore și la temperaturi de până la minus 42 de grade. Au fost colectate date despre atmosferă, gheața marină, ocean, ecosistemul și biogeochimia Polului Nord.



Ei au colectat 150 de terabyți de date climatice și cca 10.000 de probe științifice, în scopul studierii ciclului de gheață în Arctica pe parcursul unui an întreg, de la îngheț la topire. Acum, aceste date sunt evaluate, iar rezultatele obținute ar trebui să contribuie la îmbunătățirea modelelor climatice.

Numele expediției conține inițialele Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC), iar pe site-ul meereisportal.de a putut fi urmărit, pas cu pas, traseul navei, cu date despre expediție. Sute de oameni de știință din echipaj, proveniți din 20 de țări s-au aflat la bord sub conducerea Institutului Alfred Wegener. Au fost implicate peste 80 de institute de cercetare, iar bugetul disponibil pentru călătorie a fost de peste 140 de milioane de euro.