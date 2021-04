Europa și uimitorul val de frig din aprilie - Recorduri absolute în Elveția și Slovenia, ninsoare la Marea Adriatică, temperaturi de sub -10 grade în România

Miercuri dimineața a fost doborât recordul de temperatură pentru luna aprilie în Slovenia: la stația meteo Nova vas na Blokah au fost -20,6 grade și au fost - 7, - 5 grade pe coasta Adriaticii și a și nins în câteva zone de la mare din Croația și Slovenia. Interesant, tot în Slovenia au fost locuri unde acum în aprilie au fost sub -15 grade, temperatură care nu a fost atinsă nici în acestă iarnă în acele locuri.





Temperaturile în Europa în dimineața zilei de 8 aprilie 2021 (sursa Meteociel.fr)





Un record pentru aprilie a fost și într-un oraș din centrul Croației, Gospic (600 m alt), unde au fost -12 grade, cea mai mică temperatură înregistrată într-o localitate croată în aprilie. La Zadar au fost -6 grade, la Rijeka +1, iar la Split au fost +2 grade.

Un record național absolut pentru luna aprilie a fost la Jungfraujoch (Elveția), locul din Alpi unde se află cea mai înaltă gară europeană: atât miercuri, cât și joi, au fost -26 de grade. Miercuri, maxima a fost de -22,8 grade, în timp ce pe 31 martie au fost -1,1 grade. Unele date neconfirmate indică și -33 de grade, tot la o stație meteo din Alpi, la granița italo - elvețiană.Joi dimineața temperaturi sub 0 grade au fost și în centrul Italiei (de exemplu - 1 la Florența, iar în Sardinia a fost +1 grad la nivelul mării. Joi a fost a treia zi consecutivă când minimele au fost în Franța în intervalul - 9, - 6 grade în câteva orașe. La Marsilia minima a ajuns la -1, la Nice au fost +6 grade, iar în capitala corsicană, Ajaccio, au fost 0 grade.În Grecia s-a înregistrat -1 grad în orășelul Florina, situat la 662 m alt, care este un ”pol al frigului” pentru această țară, cu minime ce pot ajunge la -20 de grade în iernile dure. La aeroportul din Kastoria au fost +3 grade.Tot joi au fost -16,2 grade la Vârfu Omu și -13,6 în munții Călimani. La Joseni au fost -11,5 grade, iar la Miercurea Ciuc, -10,2 grade. În aproape toată țara au fost sub 0 grade și cel mai cald a fost la Gura Portiței 4,7 grade.În dimineața de marți au fost sub 0 grade în multe locuri din țară. inclusiv în sud, la Zimnicea și Turnu Măgurele. La vf Omu au fost -11 grade, sub -9 au fost la alte stații de la munte, iar la Miercurea Ciuc au fost -6,2 grade.Marți dimineață au fost -25 de grade la Jungraujoch, în Elveția, la 3.500 m alt. Pe cel mai înalt vârf montan din Germania, Zugspitze, au fost -22 de grade, iar pe vârful Lomnicky (Tatra Înaltă, Slovacia), au fost -18 grade.În Germania ningea marți la prânz la Koln și Bremen, iar în Cehia ningea și în zona de câmpie tot la prânz. Și în Polonia a nins în jurul prânzului și în orașe situate la mai puțin de 300 m altitudine.În Scoția au fost -8 grade și a nins în mai multe locuri, stratul depășind 10 cm. Marți dimineața a nins și la Bruxelles.Miercuri dimineața au fost -27 de grade în Alpii Italieni (stația meteo Piano Rosa, 3.500 m alt) și -25 de grade în Alpii elvețieni și austrieci. A nins mult chiar și în sudul Europei: spre exemplu în Croația, la Zavizan, munții Velebit (1.594 m alt) au fost -11 grade și zăpada a ajuns la 114 cm. A fost foarte rece și pe coasta Adriaticii: (+2 grade la Ploce, nu departe de Dubrovnik).În Italia au fost -3 grade la Milano, -1 grad la Bologna și -6 grade la Tarvisio. În Franța au fost -7 grade la Beauvais și -6 la Briancon, iar în zona graniței cu Belgia a nins, tot miercuri.În Spania au fost -6 grade la peste 1.500 m alt, dar au fost sub 0 grade în mai multe orașe, inclusiv Pamplona (-1). În nordul Greciei au fost +4 grade.Marți dimineața a nins în multe orașe din România, dar temperaturile scăzute s-au menținut și la prânz în orașe din Transilvania și Ardeal unde ningea și în jurul orei 13.Datele ANM de miercuri de la la ora 9 arătau strat de zăpadă de 20 cm la Predeal, 8 cm la Făgăraș și Sebeș, 7 cm la Sibiu și 6 cm la Alba Iulia. Joi la ora 9 erau 4 cm de zăpadă la Brașov, 30 cm la Predeal, 22 cm la Fundata, 55 cm la Păltiniș, 72 cm la Sinaia 1500, 165 cm la Vf Omu și 305 cm la Bâlea Lac.Acest frig vine la doar câteva zile după ce, la final de martie, a fost extraordinar de cald în multe zone din Europa: +25.3 °C în Ljubljana (Slovenia), +26.0 °C în Paris, +26.8 °C în Koersel (Belgia), +26.1 °C în Arcen (Olanda), +26.3 °C în Ettelbreck (Luxembourg, +27.2 °C în Rheinau (Germania) și +32.3 °C în Badajoz (Spania).