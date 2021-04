O istorie a frigului extrem, din aprilie până în iunie - Ninsori, ger și îngheț în România ultimilor 100 de ani

Când masele de aer rece din nord ajung deasupra României pot aduce chiar și în aprilie ninsori ca în plină iarnă, cum s-a întâmplat în 1996, 1997 sau 2017 când stratul de zăpadă a fost important chiar și la câmpie.

La munte, minimele absolute au fost și de sub -25 de grade în cele mai reci zile de aprilie și chiar și în Dobrogea și în sud au fost - 5 grade, dar așa ceva se întâmplă doar de câteva ori pe secol.

În credința populară în câteva țări din Europa centrală există perioada ”sfinților de gheață”: cinci zile către mijlocul lunii mai când se spunea că vremea devine mai rece, vin ploi cu grindină și apare îngheț la sol. Datele meteo multinuale arată însă că cele mai puțin calde zile din mai sunt primele zile ale acestei luni.

Luna mai a adus în acest mileniu tot mai multe zile cu peste +30 de grade, dar în mod excepțional se poate întâmpla ca în luna lui Florar să fulguiască până la altitudini reduse. La munte se poate depune strat serios de zăpadă: în mai 1997 erau 35 cm de zăpadă la Predeal, iar în 1982 au fost 59 cm la Păltiniș.

În iunie ninge la munte și o dată la câțiva ani stratul de zăpadă ajunge să fie foarte consistent, astfel că la Bâlea Lac sau la Vf Omu pot fi și peste 2 metri. De exemplu, la început de iunie 2016 erau 205 cm strat de zăpadă la Vf Omu iar în prima zi de iunie din 1991 mai erau 4 cm la Predeal. În anii cu multe ninsori se acumuleză pe văile din Carpați chiar și 5-6 metri de zăpadă care persistă chiar și până în mai sau iunie.

Pe 16 aprilie 1996 stratul de zăpadă a ajuns la 44 cm la Brașov, iar pe 21 aprilie 2017 erau 65 cm la Bârnova, nu departe de Iași.

Uneori iunie aduce temperaturi extrem de scăzute: pe 13 iunie 1950 au fost -2,7 grade la Întorsura Buzăului, iar la început de iunie 1990 au fost -3,8 grade la Stâna de Vale. Pe 2 iunie 1990 au fost doar 0,2 grade la Brașov. La Constanța și Calafat au fost sub 7 grade în cele mai reci zile de iunie, ceea ce înseamnă cu 15 grade mai puțin decât în cele mai calde nopți.

La început de mai 2007 au fost -11,8 grade la vf Călimani, -11,2 grade la Ceahlău Toaca, -2,1 grade la Sibiu, -1,8 la Cluj și -1,1 grade la București.

Aprilie poate aduce geruri de neînchipuit. La Miercurea Ciuc au fost -14,4 grade în 1978 și -14 în 1997, iar la Câmpulung Muscel, -14 în 1929. La București minima lunii aprilie a fost de -5,5 grade, iar la Predeal, de -14 grade. Minima absolută a fost la Vf Omu, -26 de grade în 1940. În mod excepțional minimele au coborât la sub -4 grade și în Dobrogea, dar și în vest: în 1944 au fost -10 grade la Oradea. La Bâlea Lac în cei mai reci ani au fost sub -15 grade.





La Brașov pe 21 aprilie 2017 (foto L Barză)







Aprilie a adus în unii ani și zăpezi extrem de consistente și avem un exemplu recent. Pe 21 aprilie 2017 la Predeal erau 50 de cm de zăpadă, la Brașov erau 15 cm, la Întorsura Buzăului 24 cm, iar la Bârnova, lângă Iași, stratul ajunsese la 65 cm.

A venit și iarna în unele zone. Datele ANM din dimineața zilei de 7 aprilie arătau strat de zăpadă de 20 cm la Predeal, 8 cm la Făgăraș și Sebeș, 7 cm la Sibiu și 6 cm la Alba Iulia. O zi mai târziu erau 4 cm de zăpadă la Brașov, 30 cm la Predeal, 22 cm la Fundata, 55 cm la Păltiniș, 72 cm la Sinaia 1500, 165 cm la Vf Omu și 305 cm la Bâlea Lac. Și pe 15 aprilie a mai nins, izolat ce-i drept, chiar și la sub 500 m alt.





Foto HotNews







La Vârful Omu au fost 2,92 metri de strat de zăpadă în aprilie 1973. Aprilie 1997 a fost o lună extraordinar de rece la Predeal, stratul de zăpadă a ajuns la 126 cm și în două nopți au fost -12 grade, media lunară fiind 0 grade, cu 29 de nopți în care a fost îngheț. Deosebirea este extrem de mare față de un aprilie uimitor de cald, în 2018, când media lunară la Predeal a fost +10 grade și în doar două nopți a dat înghețul.

In 1996 a nins în mare parte a țării pe 15 aprilie, a doua zi de Paște. În București intre 15 și 18 aprilie minima a fost de sub 1 grad, iar pe 25 aprilie temperaturile erau de plină vară (26 de grade și 29 de grade două zile mai târziu.





Zăpadă de primăvară (foto HotNews)







La Brașov temperaturile au scăzut până la -9 încă pe 13 aprilie 1996, la -9,6 pe 17, iar pe 22 aprilie vremea încă era extrem de rece, minima fiind de 0 grade. Pe 26 aprilie maxima a fost de 24,5 grade, dar media lunii a fost 7 grade, în timp ce în aprilie 2018, media a fost de +14 grade.

În 24 aprilie 2018 au fost +32 de grade la Calafat, +31 la Titu și Bechet și +30 de grade în multe alte locuri. În aceeași zi maxima era de numai +5 grade la Omu și +8 la Bâlea Lac.





Foto NetPix, Dreamstime.com







Datele din Enciclopedia Climatică a României arată că cea mai târzie ninsoare s-a produs pe 27 aprilie la București și Constanța, pe 8 mai la Câmpina, pe 1 mai la Sibiu, pe 4 mai la Iași și pe 17 iunie la Predeal. Pentru Miercurea Ciuc data ultimei ninsori a fost 14 mai. În aceste cazuri însă este vorba de ninsori scurte ce nu au dus la formarea unui strat de zăpadă și astfel de ninsori extrem de târzii se petrec o dată la câteva zeci de ani.

Luna a patra a anului este numită popular Prier și înseamnă timp favorabil, prielnic holdelor şi turmelor de vite. O dată la câțiva ani vremea nu este deloc favorabilă, ci pare mai degrabă de ianuarie când aerul rece din nord și nord-est se așterne peste toată țara. Zăpada poate acoperi dealurile pentru câteva zile, dar își face apariția și la câmpie.Tot atunci a nins mult și în Rep Moldova: pe 21 aprilie: erau 57 cm la Chișinău și zăpada a persistat până la 25 aprilie.Cel mai recent val de frig care a cuprins toată Europa a adus temperaturi extrem de mici în țară. Pe 8 aprilie au fost -16,2 grade la Vârfu Omu și -13,6 în munții Călimani. La Joseni au fost -11,5 grade, iar la Miercurea Ciuc, -10,2 grade C.Tot în 1997, la Stâna de Vale (1.117 m alt) stratul de zăpadă a depșit un metru atât în prima decadă a lunii și a atins 117 cm pe 18 aprilie. În acea lună minima a fost de -16 grade, iar maxima, de +18, diferența fiind de 34 de grade. Pe 30 aprilie erau 30 cm de zăpadă.Un fenomen excepțional ”Crăciunul” de Paște, acum 25 de aniÎn 1996 și 1997 a nins la mijloc de aprilie în mai multe orașe, fenomenul fiind numit popular Zăpada Mieilor, nume potrivit atunci, fiindcă era perioada Paștelui. De exemplu, în aprilie 1996 au fost 44 cm la Brașov și tot atunci au fost 33 cm la Câmpina, 16 cm la Sibiu și 21 cm la Bacău.Pe 16 aprilie 1996 stratul de zăpadă a ajuns la 44 cm la Brașov, ninsoarea începând pe 14 aprilie. Zăpada a persistat până pe 21 aprilie. La mijloc de aprilie 1997 erau 19 cm de zăpadă, tot la Brașov.În 13 aprilie 1995 au fost 28 cm de zăpadă în Baia Mare: pe 12 aprilie maxima era de doar +1 grad, în timp ce pe 21 și 22 aprilie erau...26 de grade.La Sibiu a nins de mai multe ori în aprilie 1997, astfel că stratul de zăpadă a fost de 12 cm pe 8 aprilie, de 15 cm pe 12 aprilie și de 11 cm pe 17 aprilie. Media de temperatură a fost în acel an de 5 grade în aprilie, în timp ce în aprilie 2018 media a fost de +15 grade. În 1997 au fost 13 nopți cu îngheț în aprilie la Sibiu, iar în 2018 a fost una singură. Minima absolută a lunii aprilie în orașul transilvănean a fost -12 grade, în 1942.Maxima absolută pentru luna aprilie s-a înregistrat în 1985 la Bechet: (35,5 grade) iar la Alexandria au fost +34,9 grade in 1934. Tot în 1985 maximele au depășit 34 de grade la Calafat si Drobeta T S.Dacă vorbim despre cel mai târziu strat de zăpadă, avem următoarele date remarcabile, fiindcă așa ceva se întâmplă o dată la câteva zeci de ani: București (17 aprilie), Miercurea Ciuc (30 aprilie), Tg Mureș (25 aprilie), Sibiu (27 aprilie), Timișoara (14 aprilie). Stratul de zăpadă venit așa târziu nu are cum să persiste mai mult de 2-3 ore.Temperaturi minime foarte scăzute, în luna aprilie, s-au înregistrat în anii 1940, 1978, 2003, 1997, 1963, 2021.În luna mai zilele devin tot mai lungi și mai călduroase, iar în unii ani temperaturile sunt atât de ridicate, încât poți să juri că a început vara. Maxima absolută a lunii te duce cu gândul la nordul Africii sau la India: 40,8 grade în 1950, la Mărculești in Bărăgan, iar după 2000 au fost mai multe cazuri în care maximele au depășit 35 de grade (de exemplu 37,5 grade pe 3 mai 2003, la Călărași). Pe 7 mai 2003, în același oraș, minima nopții scădea la sub 4 grade.Și luna mai poate aduce zile reci, când pe la noi ajung mase den aer de origine polară și când ajunge pe la noi și aerul umed, oceanic, din vestul Europei. În mai nu se depune strat de zăpadă la câmpie, dar în zona deluroasă și mai ales la munte se poate forma strat de zăpadă, însă foarte rar. Doar la peste 1.500 m alt se depune aproape anual strat de zăpadă.Aerul de origine siberiană poate să aducă însă și anomalii care te duc cu gândul la vremea din Laponia. În 1940 la Câmpulung Moldovenesc au fost -9,6 grade, iar in 3 mai 2007, la Miercurea Ciuc au fost -7,7 grade. Tot la Miercurea Ciuc au fost -5,5 grade în ultima zi de mai 1997 (!), iar pe 11 mai 2017 au fost -5,1 grade.În cele mai reci zile temperaturile au coborât sub -5 la Joseni sau Întorsura Buzăului, la Oradea au ajuns la -4, iar la Iași au fost -3 grade C. Pe 24 mai 1998 erau -2,8 grade la Baia Mare, iar partea uimitoare ține aici și de faptul că această valoare a apărut spre finalul lunii.Un exemplu și mai extrem este data de 31 mai 1997 când la Miercurea Ciuc au fost -5,5 grade, dar maxima zilei a fost 14,6 grade.Minima absolută a lunii mai a fost pe 14 şi 15 mai 1940 când la vf Omu au fost -16 grade. La Bâlea Lac în cele mai reci zile au fost -11 grade C.În credința populară în țări din Europa centrală, precum Polonia, Cehia sau Ungaria există perioada ”sfinților de gheață” (Eisheilige în germană), cinci zile aproape de jumătatea lui mai când se spunea că vremea devine mai rece, vin ploi cu grindină și apare îngheț la sol. Uneori este vorba de perioada 11-15 mai, alteori de 8-13 mai, cert este că meteorologic datele multianuale nu confirmă o răcire în acestă perioadă: când este să apară îngheț la sol în mai, apare în primele zile ale lunii, nu spre jumătate.La început de mai 2007 au fost -11,8 grade la vf Călimani, -11,2 grade la Ceahlău Toaca, -2,1 grade la Sibiu, -1,8 la Cluj și -1,1 grade la București.Temperaturi minime foarte scăzute, în luna mai, s-au mai înregistrat şi în anii: 2007, 1995, 1988, 1976, 1965, 1952 și 1940.În luna mai 1970 au fost 4 cm de zăpadă la Brașov, iar pe 27 mai 1991 au fost 35 cm la Predeal, frigul și zăpada menținându-se până la început de iunie. La Stâna de Vale a nins pe 28 mai 1991 (4 cm), iar pe 4 mai au fost -8 grade. Tot la Stâna de Vale erau 21 cm pe 1 mai 1997, în timp ce în alți ani puteau fi +20 de grade la acea dată.în mai 1997 erau 35 cm de zăpadă la Predeal, iar în 1982 au fost 59 cm la Păltiniș.În prima zi de mai 1997, erau 35 cm strat de zăpadă la Predeal și în aceeași lună a nins și pe data de 29.1982 a fost un an în care zăpada a persistat la munte, cu maxime de 59 cm la Păltiniș și 127 cm la stația Rarău. În mai 1989, în jurul datei de 8 mai a nins în stațiunea Băișoara situată la 1.350 m alt, la 60 km de Cluj. Stratul de zăpadă a ajuns la 32 cm, dar nu a ținut mult. Cinci zile mai târziu erau 19 grade.În primăvara lui 2016 a nins foarte mult la munte: la vf Omu erau 157 cm de zăpadă pe 1 mai și stratul a ajuns la 220 cm pe 20 mai și la 238 cm pe 26 mai, iar trei zile mai târziu erau +14 grade. Zăpada a persistat până la final de iunie.Valurile de căldură aduc și la munte temperaturi de vară în plină primăvară. În mai pot fi +26 de grade la Fundata, +28 la Predeal și 23 la Bâlea Lac, La vârful Omu temperaturile nu au trecut niciodată de 13 grade în aprilie și rar au depășit 16 grade în luna mai.Iunie deja este lună de vară, maxima absolută este de 42 de grade și tot mai des maximele trec de 30 de grade încă din primele zile.Uneori, iunie începe cu temperaturi foarte scăzute, iar cel mai recent exemplu este în 2020 când au fost doar +4 grade la Curtea de Argeș pe 1 iunie și +1 grad la Predeal, pe 3 iunie. La munte au fost chiar și -5 grade în stațiile cele mai înalte din Bucegi, Țarcu și Călimani.Temperatura minimă absolută a lunii iunie în România este -12 grade C, înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în zilele de 5 şi 6 iunie 1939. La Bâlea Lac au fost -8 grade.Luni iunie foarte reci în România au mai fost în anii 1990, 1977, 1962, etc. Ȋn anul 1990, în perioada 1-3 iunie a fost înregistrată minimă absolută a lunii iunie la 46 staţii meteorologice, majoritatea sub 9 grade C, la Stâna de Vale înregistrându-se -3,8, cea mai mică maximă absolută din şirul celor 46 de valori. Cu o săptămână înainte minima nopții a fost de +11 grade.Pe 13 iunie 1950 au fost -2,7 grade la Întorsura Buzăului, temperatura fiind extraordinară mai ales că vorbim fr jumătatea lunii iunie. La Miercurea Ciuc au fost -2,2 grade pe 11 iunie 1983. Ambele sunt localități ”poli ai frigului”, obișnuite cu temperaturi mici, însă în cele mai calde zile de la mijloc de iunie pot fi minime de +13 +14 grade.Pe 7 iunie 1939 au fost -2,3 grade la Predeal, în iunie 1962 au fost -4 grade la Sinaia cota 1500. La Stâna de Vale au fost -1,7 grade pe 24 iunie 1995.Zăpadă este în iunie doar la înălțimi. la 1 iunie 2016 erau 205 cm la Vf Omu, la 17 iunie era peste un metru, iar patru zile mai târziu nu mai era zăpadă, fiindcă au fost +17 grade. Tot la Omu erau 223 cm de zăpadă pe 2 iunie 1991, stratul topindu-se abia pe 25 iunie, în timp ce pe 17 iunie încă era peste un metru. Tot în iunie 1991, la Păltiniș, lângă Sibiu, erau 16 cm de zăpadă la început de iunie.Foarte rar ninge la 1.000 m altitudine. Pe 1 iunie 1991 mai erau 4 cm strat de zăpadă la Predeal, dat fiind că a nins mult în mai. De câteva ori a nins și în iunie la Sinaia, cota 1500 (de exemplu au fostLa stația meteo Ceahlău - Toaca (1.897 m) erau 9 cm de zăpadă la 1 iunie 1990 și 20 cm fix un an mai târziuȊn luna iunie 1977 s-a înregistrat minimă absolută la 44 staţii meteorologice, în perioada 2-5 iunie, valorile fiind sub 7 grade C.Pe 2 iunie 1990 au fost doar 0,2 grade la Brașov, după ce minima fusese de -4,5 grade în 31 mai. Vremea s-a încălzit, iar pe 6 iunie minima a fost de 15,8 grade. La început de iunie 1995 au fost la Brașov 0,5 grade, în timp ce în cele mai calde luni iunie nici acolo temperatura nu scădea la sub 10 grade. În 1955 au fost +0,4 grade la Cluj, iar în 1977 au fost +0,6 grade la Satu Mare.În mod excepțional iunie poate aduce temperaturi extrem de mici peste tot în țară: de exemplu în 1990 au fost 2,2 grade la Tg Jiu, iar în 1962 au fost 6,2 grade la Calafat, orașul de la Dunăre unde în cele mai calde luni iunie temperatura nu coboară sub 14 grade.La Turnu Măgurele au fost +5 grade în iunie 1915, la Constanța au fost 6,4 grade în 1913, la Galați minima lunii a fost de 3,8 grade, iar la Deva, de 2,2 grade.2017:Minime Stâna de Vale - 1 Tg Jiu +12Maxime Fundata + 11 Tulcea +242018Minime: Întorsura Buzăului +3 Șiria +18Maxime Mangalia +16 Bechet +302019Minime: Fundata 0 Sulina +13Maxime Păltiniș +4 Constanța +222020Minime: Stâna de Vale +1 Tecuci +13Maxime: Păltiniș +11 Hârșova +272017Minime Stâna de Vale +8 grade Gura Portiței +21Maxime: Bisoca +20, Drobeta T S +332018Minime : Stâna de Vale +7 Gura Portiței +21Maxime Sulina +21 București +342019Minime Păltiniș +8 Constanța +19Maxime: Păltiniș +14 Tulcea +292020Minime Fundata +3 Sulina +14Maxime Păltiniș +7 Medgidia +24SursePentru acest material am folosit tabele climatice detaliate disponibile online pe platformele TuTiempo și Infoclimat și date mai recente pentru maxime și minime zilnice disponibile pe WeatherOnline.Pentru datele istorice și pentru extremele legate de ninsoare și strat de zăpadă:Administratia Nationala de Meteorologie - Clima Romaniei, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2008Stancescu I, Ballif S - Meteorologie si drumetie - Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1976Pentru minime și maxime lunare am utilizat diverse ediții ale Anuarului Statistic al României, capitolul Geografie, Meteorologie și Mediu înconjurător.