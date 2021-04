Luna mai și extremele climatice: de la -16 grade în vârf de munte, până la +40 în cele mai calde zile posibile

Luna mai, explică cei de la ANM, este cea mai călduroasă, dar şi cea mai instabilă lună a primăverii. Deseori, în această lună, perioade cu zilele însorite şi calde (uneori chiar caniculare) alternează cu perioade cu zile reci și ploioase, iar ploile au adesea caracter torenţial.Aceste modificări bruşte ale vremii se produc din cauza poziției centrilor barici de pe continentul european, ţara noastră fiind influenţată fie de cicloni mediteraneeni sau de dorsala anticiclonului azoric, fie de maximul barometric est-european sau, mai rar, chiar de anticiclonul nord-african.Temperatura maximă absolută a lunii mai în România este 40,8 ºC, înregistrată la Mărculeşti (jud. Călăraşi). În același an au fost +37,3 grade la Buzău, 36,6 la București +36,4 la Iași, +35,3 la Craiova și +34,3 la Tg Mureș. În mai 2008 au fost +35,1 la Timișoara, iar în 1986 au fost +16,6 la Vf Omu, stația la care s-a înregistrat și minima absolută a lunii.Printre anii cu cele mai calde luni mai (temperatura medie lunară peste 16ºC) se numără 2003, 2018, 1996, 1968, 2007. Ani în care s-au înregistrat valori mari ale temperaturii maxime absolute în luna mai, majoritatea peste 30ºC, sunt: 2006, 1996, 1969, 1958, 1950, arată datele ANM.Temperatura minimă absolută a lunii mai în România este -16,0 ºC, înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în zilele de 14 şi 15 mai 1940.Minima absolută pentru o localitate a fost -9,6 grade, la 1 mai 1940, la Câmpulung Moldovenesc. În 2007 au fost -4,9 grade la Satu Mare, -1,1 la București și -3,7 grade la Tg Mureș. La Timișoara au fost -5 grade în mai 1935, an în care au fost -3 grade la Iași și -3,5 la Cluj. Chiar și la Constanța poate fi, în mod excepțional, extrem de rece: +1 în mai 1950.Temperaturi minime foarte scăzute, în luna mai, s-au mai înregistrat şi în anii: 2007, 1995, 1988, 1976, 1965, 1952. Anul 2007 s-a remarcat prin numărul mare de staţii meteorologice, 37, la care au fost înregistrate temperaturi minime absolute ale respectivelor staţii, mai ales în zilele de 2 şi 3 mai, în cea mai mare parte, valorile fiind sub 0,0 ºC, iar în zona montană sub -11,0 ºC (-11,2 ºC la Călimani şi -11,8 ºC la Ceahlău Toaca).Printre anii cu cele mai reci luni mai (temperatura medie lunară sub 13 ºC) se enumeră: 1991, 1980, 1978, 1961, 1970, mai spun cei de la ANM.Din punct de vedere al precipitaţiilor, luna mai se remarcă prin creşterea intensităţii acestora, ca urmare a apariţiei averselor de ploaie, însoţite uneori şi de descărcări electrice. Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din mai, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 367,6 mm, la Vf. Omu, în anul 1941.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, la staţiile meteorologice din România, este 146,7 mm, înregistrată la Sinaia, în 24 mai 1993.Iată anii în care luna mai a fost extrem de ploioasă: 1970, 1971, 1991, 2012 și 2019. Anii secetoși au fost 1986, 2000, 1982, 1992 și 1969.