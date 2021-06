Plouă mult sau plouă prea mult? Ce arată mediile din ultimii 100 de ani și temperaturile prognozate pentru azi

Pentru temperatura aerului, se proiectează o răcire în timpul iernii şi verii aproape în toată ţara, mai pronunţată iarna în regiunile extracarpatice (pana la 1.5oC) şi mai scăzută în regiunile montane; vara, în sudul extrem, se proiectează o uşoară încălzire ( până la 0.2oC) în aproape toată ţara, îndeosebi în Sud.



Pe 13 iunie 1950 au fost -2,7 grade la Întorsura Buzăului, temperatura fiind extraordinară mai ales că vorbim de jumătatea lunii iunie. La Miercurea Ciuc au fost -2,2 grade pe 11 iunie 1983. Ambele sunt localități ”poli ai frigului”, obișnuite cu temperaturi mici, însă în cele mai calde zile de la mijloc de iunie pot fi minime de +13 +14 grade.

Uneori, iunie începe cu temperaturi foarte scăzute, iar cel mai recent exemplu este în 2020 când au fost doar +4 grade la Curtea de Argeș pe 1 iunie și +1 grad la Predeal, pe 3 iunie. La munte au fost chiar și -5 grade în stațiile cele mai înalte din Bucegi, Țarcu și Călimani, arată o analiză recentă a HotNews.ro. Temperatura minimă absolută a lunii iunie în România este -12 grade C, înregistrată la staţia meteorologică Vf. Omu, în zilele de 5 şi 6 iunie 1939. La Bâlea Lac au fost -8 grade.Luni iunie foarte reci în România au mai fost în anii 1990, 1977, 1962, etc. Ȋn anul 1990, în perioada 1-3 iunie a fost înregistrată minimă absolută a lunii iunie la 46 staţii meteorologice, majoritatea sub 9 grade C, la Stâna de Vale înregistrându-se -3,8, cea mai mică maximă absolută din şirul celor 46 de valori. Cu o săptămână înainte minima nopții a fost de +11 grade.