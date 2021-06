Ciclonul din Marea Neagră - De ce este un episod de vreme interesant, dar nu ieșit din comun

Din cauza acestui ciclon din Marea Neagră ANM a emis avertizare cod portocaliu de vreme severă în sud-est-ul țării, efectele se vor resimți până mâine noapte fiindcă avem acest câmp de presiune înaltă la nord de Marea Neagră și blochează ciclonul în poziția actuală oarecum și de aici și persistența condițiilor meteo. Efectele se vor simți cel mai mult în est și sud-est, dar mai moderat și în restul țării.





În cărțile de meteorologie ciclonul este definit ca fiind un centru de presiune atmosferică scăzută, în care circulația aerului se face în jurul centrului în sensul invers acelor de ceasornic, în emisfera nordică. Din cauza orientării vântului către centrul ciclonului, aici predomină mișcările ascendente. În ciclon vremea este umedă și închisă , cu precipitații continue sau averse și intensificări de vânt. Anticiclonul este un câmp de presiune atmosferică ridicată și vremea este în general frumoasă, cu nebulozitate redusă.



Ciclonul va rămâne în orele următoare deasupra bazinului vestic al Mării Negre, practic în imediata apropiere a Litoralului românesc și va continua să ne influențeze. Ciclonul este deja de trei zile în zonă: ploile intense de marți s-au datorat acestui ciclon care a ajuns în bazinul vestic al Mării Negre venind din Marea Mediterană, apoi s-a îndepărtat puțin de țara noastră, astfel că miercuri și joi au fost mai puține ploi, iar din noaptea de joi s-a reîntors către România, în loc să se ducă spre Georgia, a explicat pentru HotNews.ro, Gabriela Băncilă, director meteorologie operațională la ANM.”Nu este deloc un eveniment excepțional. Ciclonii latitudinilor temperate sunt diferiți de ciclonii tropicali. Poate că de aceea noțiunea de ciclon îi duce pe oameni cu gândul la ciclonii tropicali, la taifun la uragan. La latitudinile temperate acționează doar acești cicloni extratropicali care sunt frecvenți în toate anotimpurile. De exemplu și viscolul se produce când avem un cuplaj dintre un anticiclon din zona Rusiei care aduce masa de aer rece și un ciclon care vine din Mediterana și aduce aerul încărcat de umezeală””Această persistență va dura până în noaptea de sâmbătă spre duminică și în tot acest interval vor fi perioade în care va ploua cu o intensitate mai mare, altele în care va apărea și soarele și altele cu ploi ușoare, dar influențele lui se vor resimți 24-36 de ore de acum încolo”, spune Gabriel Băncilă.Deosebit la acest ciclon este faptul că, în loc să meargă în mersul firesc spre est, el a fost forțat să se reîntoarcă spre România și are o durată destul de mare.Unde vor fi manifestările cele mai severe? ”Ochiul lui, centrul lui, este poziționat în momentul de față pe Litoral și vă puteți imagina cum se învârt niște sisteme noroase în jurul unei axe centrale. Asta înseamnă că mai ales zona de periferie, cea care formează arcul de cerc, acolo va fi cea mai mare intensitate a ploii. În momentul când centrul nucleului se va depărta de unde se află el acum, atunci și sistemele noroase se vor duce după el și vor fi afectate și județele Constanța și Tulcea. Dacă este să privim ce se va întâmpla până duminică, atunci când se va îndepărta cel mai mult, poate că cele mai afectate vor fi zonele din Bărăgan. Dobrogea și zona continentală a Litoralul vor fi poate afectate spre sfârșit, când ciclonul va pleca”, spune Gabriela Băncilă.Ciclonii extratropicali sunt diferiți ca geneză, ca evoluție și ca manifestări față de ciclonii tropicali, așa-numitele uragane, sau cele din bazinul Pacific, denumite taifun. Acelea au manifestări mult mai severe, sunt formațiuni mult mai bine dezvoltate și geneza lor este legată de suprafața mai caldă a oceanului tropical care alimentează puterea ciclonului tropical și pe verticala atmosferei.Numele de ciclon poate da o impresie greșită, însă ciclonii extratropicali sunt mult mai ponderați, mai potoliți decât cei tropicali, celebrele uragane. Cei extratropicali au manifestări și origini total diferite față de cei tropicali.”Ciclonul extratropical apare atunci când avem două mase de aer contrastante termic și evident avem și aportul de umiditate care, în cazul nostru, vine cu o intensitate crescută a precipitațiilor, fiindcă avem sursa chiar lângă noi”, a spus pentru HotNews.ro climatologul Roxana Bojariu de la ANM.Acest ciclon care s-a format în Marea Neagră a venit pe o influență dinspre nord, a existat contrast termic (aer rece din nord, suprafața mării era mai caldă) și a existat și umiditatea pe care Marea Neagră o furnizează. Este specială poziția din care acest ciclon abordează România, fiindcă s-a format în vecinătate, iar el aduce ploi mai intense care vor fi simțite mai ales în zona de est și sud-est. Manifestările pot fi severe dacă ești aproape de sursa de umiditate, cum este Marea Neagră. Lângă zona formării ciclonului manifestările se simt mai puternic.”Există și o particularitate: faptul că deasupra Mării Negre este un câmp de presiune mai ridicată care cumva blochează acestă formațiune care altfel ar fi avut o traiectorie spre est și nord și ar fi trecut mult mai repede efectele ei”, spune Roxana Bojariu.Ciclonii extratropicali au un rol important: ajută la transferul de umiditate și de căldură între zona latitudinilor înalte, în cazul nostru între zona arctică și zona tropicală. ”Trebuie făcut acest transfer: există o distribuție neuniformă a radiației solare pe suprafața Pământului și atunci evident că sistemul climatic echilibrează această distribuție neuniformă și unul dintre mecanisme este transferul de căldură și umiditate prin aceste sisteme de vreme care în permanență vin și afectează latitudinile medii. Ele sunt într-o continuă transformare și, cum spune și vorba din popor: după ploaie vine soare. Schimbul de energie se face prin alternanța între cicloni și anticicloni”, explică Roxana Bojariu.La nivelul țării noastre contează anticiclonul azoric, anticiclonul ruso-siberian și cel scandinav. În afară de ciclonii din Mediterană, vremea din țara noastră este influențată și de ciclonul islandez.Aceleași tipuri de formațiuni au adus și ploile dure care au afectat Crimeea, unde cantitatea de precipitații a ajuns și la 200 mm în 12 ore joi către vineri.Iunie este cea mai ploioasă lună din an și gradul de instabilitate este mare: vine aer rece din nord și se formează des cicloniPe teritoriul țării noastre ajung mai des și ciclonii mediteraneeni, când aerul rece din nord ajunge deasupra Mării Mediterane și unii dintre ei au traiectorie directă deasupra țării noastre sau deasupra Mării Negre unde bagajul lor de umiditate este împrospătat de mare și atunci apar manifestări mai severe și în România.”Atunci când plouă, ploile se datorează, fie unui ciclon, fie manifestărilor de instabilitate”, explică Gabriela Băncilă care spune că și o serie de inundații din anii trecuți au fost cauzate de astfel de cicloni retrograzi care au făcut ca precipitațiile să totalizeze și peste 100 mm în 12 ore. Despre un ciclon silit să se abată de la direcția lui firească se spune că are deplasare retrogradă.Ciclonii care se formează în Marea Neagră sunt ceva mai rari fiindcă sunt mai puține situațiile probabilistice în care aerul rece din nord ajunge direct deasupra Mării Negre, o mare mai puțin întinsă cea Mediterană. ”Mecanismul este același: aerul rece ajunge deasupra suprafeței mai calde a mării, acolo ai și umiditate și clar că se formează acest sistem numit ciclon extratropical”, spune Roxana Bojariu.Ciclonii mediteraneeni nu au amploarea celor din Atlantic, iar cei din Marea Neagră nu au anvergura celor din Mediterană.