Când vremea o ia razna la final de iunie - De la înghețuri montane, la +40 de grade la câmpie

Cea mai scăzută temperatură înregistrată la final de iunie în țară în ultimul deceniu a fost în 2011, când la vf Omu au fost -4 grade. Pe 29 iunie 1980 minima a fost acolo de -6 grade. La final de iunie 1939 temperatura maximă ajungea la Omu la +22 de grade, la o zecime de grad de recordul absolut.

Pe 29 iunie 2017 temperaturile se apropiau de +40 de grade la Calafat și Bechet. Recordul absolut datează din 29 iunie 1938: +42 de grade la Oravița. La Predeal au fost +29 de grade la final de iunie 2017, iar la Iași au fost peste 34 de grade în iunie 2019.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate peste tot în țară la final de iunie în ultimii 30 de ani datează din 1993 când mase de aer extrem de rece au dus temperaturile nocturne la doar +1,6 grade la Predeal, +3,6 la Brașov, la -1,1 la Miercurea Ciuc și la +12,9 grade la Sulina.

Uneori finalul de iunie aduce ploi extrem de puternice: au fost 180 mm la Vf Omu, 89 mm la Oravița și 67 mm la Iași în mai puțin de 24 de ore.

Uneori nopțile sunt extrem de calde: cu minime de peste +24 de grade în vestul țării, în Banat sau în Dobrogea. Miercuri dimineața minima a fost de +27 de grade la Șiria, lângă Arad. Chiar și la munte, în nopți excepțional de calde, temperaturile au rămas la peste +15 grade.

În cele mai reci zile de la final de iunie maximele nu trec de +18 grade nici în sudul țării, iar la munte nici ziua temperatura nu trece de +10 grade. Astfel de zile sunt însă extrem de rare la jumătatea anului.

Mediile ultimilor 60 de ani indică pentru iunie o temperatură medie de +21,3 la București, 20,7 la Constanța, 19,9 la Iași, 18,5 la Tg Mureș și +4,1 la vf Omu.

Dacă luăm ultimii 40 de ani, majoritatea recordurilor de răcoare la final de iunie datează din anii 80 și începutul anilor 90, în timp ce recordurile de căldură sunt mult mai recente: 2007, 2017, 2019, 2021

25 iunie 2021 va aduce recorduri de temperatură, dar ce a fost în trecut? În 2017 au fost +36,1 C la Calafat, iar în 2007: 35,2 la Călărași. Tot în 2007, dar pe 26 iunie, au fost +39,1 grade la Drobeta Turnu Severin.

Aceste zile sunt extrem de calde, mai ales în vestul țării unde joi au fost +39 de grade și vineri ar putea trece de +41. Nu au lipsit însă și fenomenele severe: spre exemplu miercuri precipitațiile au depășit la Galați 83 mm și orașul a fost inundat.Luni: Timișoara 34 Sânnicolau Mare 34Marți: Banloc 36,2 Timișoara 36Miercuri: Calafat și Moldova Veche +37,4Joi: Timișoara +39, Sânnicolau Mare +38,5(2.509 m alt, cea mai înaltă stație meteo din țară și cea mai rece)La final de iunie minimele sunt în medie între 2 și 4 grade, iar maximele între 8 și 10 grade. Cea mai rece lună iunie din ultimii 40 de ani a fost în 1984 când și după jumătatea lunii era strat de zăpadă. În 2021 stratul de zăpadă a persistat după 20 iunie. Pe 28 iunie 2011 stratul era de 4 cm.27 iunie1984: -4,2 minimă și doar +1,8 maximă1982: +17,8 maximă și minimă de +8,7 grade2011: -4,1 grade minima și -0,3 maxima28 iunie2000: Minimă +5,429 iunie1939: Maxină +221994: precipitații record: 180 mm1980: Minimă -630 iunie1981: Maxima +16Minimele la final de iunie sunt între 4 și 6 grade, iar maximele între 9 și 11. Cele mai reci nopți de final de iunie au dus temperaturile la sub -2 grade, iar cele mai calde zile, la peste +21, însă cam o dată la 10-15 ani.Minimele sunt în medie între 10 și 12 grade, iar maximele, între 18 și 20 de grade.27 iunie1982: Maximă +28,6, cu o minimă de +1328 iunie2018: Zi foarte ploioasă: 42 mm1993: Minimă de +1,6 grade.29 iunie2017: +29,4 grade30 iunie2018: Zi foarte ploioasă, 33 mm, temperaturi +12, +15Minimele sunt între 9 și 10, iar maximele între 15 și 16 grade. În 1993 au fost doar +1,5 grade, iar în 1991 au fost +27 de grade. În cele mai reci zile maxima nu urcă mai sus de +7 grade, iar în nopțile extrem de calde nu coboară la sub +15.Minimele sunt în general de +11 +12 grade, iar maximele de 22 23 de gradePe 30 iunie 1994 au fost +33,5 grade (cu +19 grade minima nocturnă), iar pe 29 iunie 2017 au fost +31,6 grade, minima fiind de +17,1. Pe 9 iunie 1994 temperatura cobora noaptea la +1.Pe 28 iunie 1993 au fost doar +3,6 grade, iar pe 27 iunie 1992 au fost 7,2 grade.Minimele sunt în medie între 8 și 10 C, maximele, între 22 și 24 grade C27 iunie1993: O noapte extrem de rece, cu minimă de -1,1, dar ziua temperatura a urcat la +16.28 iunie1984: Minimă de +1,8 grade2000: Maximă de numai +7,229 iunie2016: Minimă nocturnă foarte ridicată +15,52017: Maximă de +31,6Minime în medie 12 - 13, maxime 24 - 2627 iunie1982: Maximă de +33,62018: Zi foarte ploioasă cu maximă de +15,728 iunie2000: Minimă de +6,1 grade1989: Maximă de doar +1529 iunie2017: Maximă de +34,130 iunie1997: Minimă +18,2Minime în medie +15 +16 Maxime 25-2629 iunie1938: +42, cea mai mare temperatură înregistrată în iunie în țară2017: Maxima +35,327 iunie2018: Maximă de doar +19,52016: zi extrem de ploioasă, 89 mm28 iunie1997: Minimă de +22,330 iunie1991: Minimă de +8, maximă de numai +18,4Minime de +14, +15 Maxime 26, 2727 iunie2019: +34,328 iunie2018: Zi foarte ploioasă cu 67 mm29 iunie1963: +35,12006: Minimă nocturnă de +19,51992: Minimă de +41993: Maximă +15, ploaieMinime +15 Maxime +2727 iunie1984: Minimă +7,91982: Maximă +35,428 iunie1991: Maximă +16,629 iunie2017: Minimă +21,730 iunie1938: +38,41991: Minimă de +8,21994: Maximă +35,7Minime în medie +13 +14 Maxime +25 +2627 iunie1996: Maximă +1628 iunie2000: Minimă +630 iunie1963: +35,3Minime +12 +13 Maxime +23 +2427 iunie1984: Minimă de +5.82018: Maximă +14,728 iunie2000: Minimă +5,62006 și 2017: minimă de +18,429 iunie2017: Maximă de +34,4 cu o minimă de +20,5Minime +13, +14 Maxime +25 +2627 iunie2000: Minimă de +2,228 iunie2000: Minimă de +19,230 iunie1994: +35Minime +17 Maxime +2627 iunie1993: Maximă de numai +18,828 iunieMinimă de doar +629 iunie2006: Minimă ridicată: +2230 iunie2017: Maximă de +33,3Minime +6 maxime +1327 iunie1993: Minimă - 2, maximă doar 2,828 iunie2000: Minimă - 1.51994: Minimă 12,6, maximă 21,330 iunie1981: Maximă +23Minimă în medie +16 Maximă +2926 iunie2007: +39,127 iunie2018: Minimă de +18,8, zi foarte răcoroasă28 iunie1984: Minimă + 92006: Maximă +35,929 iunie1980: Minimă +92017: Maximă +38,7, minima nopții, 22,51988: Ploi puternice, 47 mm30 iunie2017: Maximă +37,7Minime +14 +15 Maxime +28 +2927 iunie2011: Minimă +6,61982: Maximă: +36,21957: la stația meteo Afumați a căzut o cantitate record de 77 mm.28 iunie1993: Minima +72011: Ploi puternice 53 mm1986: Maximă de doar +2229 iunie2017: Maximă +36,430 iunie2013: Ploi puternice, 73 mm și o maximă de numai +17Minime +14 maxime +2627 iunie1993: Minimă +71992: Maximă +19,530 iunie2017: Maximă +34,52006: Zi foarte ploioasă 42 mm1991: Maximă +17,2Minime 19 20 Maxime 24 2527 iunie1993: Minimă +13,8 Maximă +18,328 iunie2020: Maxima +32,430 iunie1993: Minimă +12,91981 și 2006: minimă de +23Minime +15 +16 Maxime +29 +3026 iunie2007: +39,527 iunie2007: Maximă +37,728 iunie1993: Minimă +7,729 iunie2017: Maximă +37,91984: Minimă +9,730 iunie2013: Ploi abundente, 75 mm, maximă +19,1Minime +12 +13 Maxime +23 +2427 iunie1984: Minimă +5,529 iunie1997: +31,530 iunie1989: Maximă de doar +15,4Minime +14 +15 Maxime +26 +2727 iunie1984: Minimă +5,628 iunie1980: Maximă de doar +1929 iunie1994: Maximă +35,71983: Ploi torențiale. 38 mm, maximă +18,530 iunie1994: Maximă +35,427 iunie2017Minime: Stâna de Vale +8 Zimnicea +21Maxime: Fundata +20 Calafat, Drobeta T S +352018Minime: Toplița +7 Sulina +22Maxime: Păltiniș +9 Constanța +262019Minime: Obârșia Lotrului +5 Sulina +24Maxime: Fundata +23, Piatra Neamț, Slobozia, Focșani +362020Minime: Obârșia Lotrului +7 Moldova Nouă +23Maxime: Fundata +20 Hârșova +3328 iunie2017Minime: Joseni +9 Oravița +23Maxime Fundata +21 Calafat, Chișineu Criș +362018Minime: Stâna de Vale +6 Sulina +22Maxime: Păltiniș +14 Vaslui +292019:Minime:Stâna de Vale +10 Constanța +23Maxime: Bisoca +18 Calafat +332020Minime: Obârșia Lotrului +7 Șiria +22Maxime: Păltiniș +23 București +3529 iunie2017Minime: Obârșia Lotrului +9 Oravița +21Maxime: Fundata +24 Mangalia +24 Calafat +39,9, Bechet 39,7, Caracal 39,52018Minime: Fundata +9 Sulina +22Maxime: Fundata +14 Satu Mare +292019Minime: Obârșia Lotrului +3,5, Constanța +19Maxime: Păltiniș +16 Calafat +292020Minime: Obârșia Lotrului +7 Șiria +24Maxime: Fundata +23, București, Urziceni, Calafat +3630 iunie2017Minime: Miercurea Ciuc +11 Focșani +24Maxime: Fundata +23 Calafat, Bechet +392018Minime: Fundata +10 Drobeta T S +20Maxime: Predeal +15 Caracal +302019Minime: Obârșia Lotrului +4 Gura Portiței +20Maxime: Fundata +19 Călărași +312020Minime: Obârșia Lotrului +9 Mahmudia +24Maxime: Stâna de Vale +19 Hârșova +36Pentru articol am folosit date din bazele .infoclimat.fr, tutiempo.net și weatheronline.co.uk.