Istoria celor mai calde și mai reci zile de toamnă, din 1887, până în prezent - De la ninsorile din septembrie la foarte scurta vară de noiembrie

Cel mai vechi record climatic de toamnă care încă se menține este din 1887 când au fost +32,5 grade în octombrie, la Constanța. Este un record greu de depășit, fiindcă în orașul de pe Litoral nu au fost în ultimii 40 de ani mai mult de +30 în octombrie.

Septembrie 1946 a adus unul dintre cele mai dure valuri de căldură, cu maxime ce s-au apropiat de +44 de grade. Până și la Predeal au fost +32 de grade. Septembrie a fost cu totul specială în 2015, când după jumătatea lunii au fost și peste +37 de grade în țară.

Cinci dintre cele mai calde zece luni octombrie din ultimii 60 de ani au fost după 2000. Doar una dintre cele mai reci luni din ultimii 60 de ani au fost după 2000, cele mai multe octombrie friguroase fiind în anii '70. În octombrie 1952 au fost +39 de grade, iar în 1984 și 1993, peste 35 de grade.

Octombrie este anul acesta o lună rece, dar în unii ani a fost cu totul diferită. De exemplu, la Drobeta Turnu Severin au fost în 2018 în total 24 de zile cu maxime de peste 20 de grade, în timp ce în 2016 au fost doar patru zile. În 1997 a și nins acolo la final de octombrie.

Călărași este unul dintre cele mai calde locuri din România toamna, iar recordul pe noiembrie este de aproape +31 de grade. În noiembrie 2010 au fost 12 zile (!) cu maxime de peste 20 de grade, în timp ce în 1993 nu a fost nicio astfel de zi și a nins consistent.

Uneori toamna este extraordinar de ploioasă: spre exemplu, în 1937 la Drobeta Turnu Severin a plouat într-o lună cât în șapte luni. Într-o zi de septembrie, în 2005, a plouat la București de aproape patru ori mai mult decât media ploilor pe întreaga lună (161 mm față de media de 47 mm).

Au fost și ani când a nins foarte mult la munte în septembrie (1964), dar și când a nins la câmpie în octombrie (spre exemplu 10 cm la București în 1997). În cele mai reci zile de toamnă au fost, în mod excepțional, -25 de grade, la final de noiembrie.

Septembrie păstrează multe dintre caracteristicile sfârșitului de vară, este o lună cu vreme stabilă și în general călduroasă în prima jumătate. Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă și vremea se poate menține zile în șir însorită, chiar dacă nopțile devin mai reci și poate să apară bruma. Noiembrie este la hotarul dintre toamnă și iarnă, dar în unii ani prima decadă poate aduce temperaturi de peste 20 de grade, iar spre finalul lunii vine lapovița sau chiar ninsoarea.







Istoria extremelor de toamnă

1887La Constanța au fost +32,5 C în octombrie: recordul persistă și astăzi.1888La Târgu Mureș au fost -8,4 C în octombrie. La Satu Mare au fost +28,2, record ce a rezistat 124 de ani. Luna noiembrie a adus recordul pentru București: -18,8 C.1906A fost rece în sud la final de septembrie, cu minime de -1,6 C la București, -3 la Craiova și +0,7 grade la Sulina.1912Cea mai ploioasă lună de toamnă din țara noastră a fost septembrie: 434,7 mm de precipitații la Piatra Neamț, cât media pentru 7-8 luni.1915Noiembrie a fost o lună foarte rece, cu -27,4 grade la Gheorgheni și -20,1 la Brașov.1920La Roman au fost -17 C la final de octombrie, La Iași -16, la București au fost -10,7, iar la Constanța au fost -12,4 C1921La Iași (stația Copou) au fost -3,5 C în septembrie.1926Recordul absolut al lunii noiembrie datează din acest an: în prima zi a lunii au fost +30,5 C la Călărași. Au fost +30,2 grade la Botoșani, +28,5 la Alexandria și +26,9 la Brașov.De atunci datează multe recorduri pentru a 11-a lună a anului: +29 la Iași, +27,1 C la Timișoara, +29,3 la București și +26 la Cluj.1927La Constanța au fost +25,5 grade în noiembrie.1935La Vf Omu au fost -15 grade pe 18 septembrie, minima absolută a lunii. În octombrie maxima ajungea însă la +20, lucru care se întâmplă de câteva ori pe secol la cea mai rece stație meteo de la noi.1937La Drobeta Turnu Severin a fost stabilit recordul de precipitații pe noiembrie: 357,9 mm, dintre care aproape 150 mm au căzut într-o singură zi (data de 6).1938Au fost -19 C la Vf Omu în octombrie.1939La Cluj au fost -3 grade în septembrie1941La Constanța a dat înghețul în septembrie (-0,6 C)1945La Cernavodă cantitatea de precipitații căzută pe 4 octombrie a fost un record al zilei pentru luna a zecea: 128,2 mm.1946Septembrie a adus valori extrem de mari care au rămas și până în ziua de azi recorduri ale lunii: +43,5 grade la Strehaia, +42,2 la Giurgiu, +39,6 grade la București, +38 la Iași, +37,8 la Câmpina și +34,6 grade la Brașov. La Predeal au fost +31,7 grade pe 6 septembrie. Multe recorduri din acel septembrie rezistă și azi: +40,1 la Craiova, +39,7 la Timișoara, +37,3 la Satu Mare și +38,2 la Tg Mureș.Octombrie a adus temperaturi extrem de mici: -16,2 grade la Întorsura Buzăului, -14,5 C la Turda, -10,1 C la Brașov și -8,3 la Sulina.1948La Cluj au fost -22,3 C în noiembrie și -26,5 la Întorsura Buzăului.1952Anul rămâne în istorie pentru un octombrie uluitor de cald. Pe 3 octombrie au fost +39 de grade la Armășești (Ialomița), temperatură care este și acum recordul lunii. Tot atunci au fost +35 de grade la București, +35,3 la Buzău +33,9 la Iași, +33 la Brașov și +32,6 la Cluj.1953La Constanța au fost -12,8 grade în noiembrie1957La Vf Omu au fost -30,8 C în ultima zi de noiembrie. A rămas și astăzi minima absolută a lunii.1964Un an special fiindcă s-a depus în septembrie strat de zăpadă la munte: 15 cm la Predeal, 23 cm la Păltiniș și 63 cm la Omu.1969La Iași au fost +24,3 la mijloc de noiembrie.1970Luna septembrie a adus temperaturi mici: -4,7 C la Satu Mare, -3,3 C la Tg Mureș și -1,9 C la Timișoara. La stația meteo Vlădeasa de la peste 1800 m alt au fost -8,8 grade Celsius.1972A nins la munte în octombrie: 12 cm la Brașov, 47 cm la Predeal, 86 cm la Omu.1973Pe 17 octombrie au fost +30,4 grade la Constanța, temperatură rară așa de târziu în lună.1977Pe 21 septembrie au fost -10,7 C la Toplița, record al lunii pentru zonele locuite. Tot atunci au fost -10 C la Miercurea Ciuc, -6,1 la Predeal și -7,5 la Sinaia 1500.1984Pe 7 octombrie au fost +35,9 grade la Călărași1987La mijloc de septembrie au fost +39 de grade la Drobeta T Severin, +37,6 grade la Calafat și +37,2 la Giurgiu. Pe 27 septembrie au fost +34,9 grade la Constanța, temperatură foarte ridicată pentru finalul lunii, iar la mijloc de septembrie au fost +35 la Câmpina.1988Pe 27 octombrie au fost -21,3 C la Întorsura Buzăului, minima absolută a lunii. Frig a fost și în zonele joase: -7,2 la Iași -8 la Buzău și -8,4 C la Tg Mureș.1989Finalul de noiembrie a adus temperaturi extrem de mici: -25.9 la Întorsura Buzăului, -19,8 la Brașov, -19,6 C la Târgu Mureș, -19,8 la Vlădeasa, -21 C la Ceahlău - Toaca și -19,6 C la Satu Mare.1990La Întorsura Buzăului au fost +23,2 C la început de noiembrie, dar și -2,5 grade în primele zile de septembrie, iar la Sibiu, +2,8 C pe 5 septembrie.1991La început de octombrie au fost +24,8 C la Sinaia cota 15001992La Stâna de Vale a fost stabilit recordul lunar de precipitații pentru octombrie: 318 mm, față de o medie multianuală de 121 mm. În primele zile de septembrie au fost doar +2,9 grade la Brașov, iar la final de septembrie au fost +1,9 C la Călărași.1993Finalul de noiembrie a fost extrem de rece, culminând cu -28,3 C la Joseni pe data de 27. Tot în noiembrie au fost -26,1 la Miercurea Ciuc, -21,1 C la Iași, -19,4 la București și -18,2 la Predeal. Până și la Călărași stratul de zăpadă s-a menținut mai mult de 10 zile, ajungând și la 14 cm.1995A nins în noiembrie mult la munte: 140 cm la Omu, 90 cm la Predeal, 38 cm la Brașov. La Păltiniș, stratul de zăpadă a atins 94 cm, iar la Sibiu, 52 cm. În ultima zi de septembrie stratul de zăpadă a ajuns la 14 cm la Predeal.1997Ultimele zile de octombrie au fost extrem de reci: -14,4 C la Vlădeasa 1800, -16,2 la Ceahlău - Toaca, -10 la Brașov, -8,8 C la Cluj, -12,5 la Predeal și -8 la București. A nins în mai multe orașe, lucru care se întâmplă foarte rar la final de octombrie și s-a depus strat de zăpadă: 15 cm la Brașov, 10 cm la București, 5 cm la Iași și 4 cm la Baia Mare.2001La Constanța au fost +27 grade la început de noiembrie.2003La mijloc de septembrie au fost -12,1 C la Omu, cea mai mică temperatură măsurată la noi în țară în acestă lună în secolul 21.2004La Călărași au fost în octombrie 24 de zile cu maxime de peste +20 de grade, enorm față de 1987 când au fost doar patru astfel de zile și de 2002, cu doar 7.2005Cea mai ploioasă zi de toamnă de când se fac măsurători în țară: pe 20 septembrie 2005 au căzut 161,4 mm la stația meteo București Filaret.2010Un noiembrie excepțional de caldLa Craiova au fost +25,6 C în 10 noiembrie, iar pe 29 au fost +24,2 la Călărași și +23 la Constanța, temperaturi foarte ridicate pentru final de noiembrie. Călărași, locul care deține recordul de temperatură pentru noiembrie a avut în 2010 un total de 12 zile cu maxime de peste 20 de grade în cea de-a 11 lună a anului.2012La Miercurea Ciuc au fost +29,6 C în octombrie, iar la Sibiu, +31,7 C2013Prima zi de octombrie a adus zăpadă la Brașov și prima decadă a fost extrem de rece, cu minime de -9 la Miercurea Ciuc și -4 la Sibiu.2015 a fost special prin faptul că a existat un val de căldură și în septembrie: la începutul lunii au fost mai multe stații meteo din Moldova unde au fost peste +37 de grade (spre exemplu +38 de grade la Botoșani), iar pe 6 septembrie au fost +34,9 grade la Mahmudia.Cu totul special a fost valul de căldura dintre 17 și 19 septembrie, episoade caniculare de acest gen apărând foarte rar în a doua parte de septembrie. Au fost +37,4 grade la Jimbolia +37,3 grade la Bozovici, +36,6 la Vărădia de Mureș, +35,5 la Piatra Neamț, +34,9 la Brașov, +33,2 la Miercurea Ciuc. Și la munte a fost ca-n plină vară: Fundata (+27,7), Păltiniș (+29), Stâna de Vale (+30,7), Semenic (+27,6), Ceahlău - Toaca (+24), Vlădeasa (+24,9).La final de noiembrie a nins neobișnuit de mult la Brașov

La început de septembrie au fost +35,9 grade la Calafat, dar la finalul acelei luni un val de aer rece a adus temperaturi de -2,1 C la Sibiu, -8,2 la Miercurea Ciuc și -10,1 la Omu. Și în sud s-au simțit efectele valului de frig: minima a fost de +1,6 C la Drobeta Turnu Severin și +2,4 C la Calafat. În aceste două orașe cele mai calde nopți de final de septembrie aduc minime de 14 16 grade.La Satu Mare au fost +25 C la început de noiembrie, la Tg Mureș au fost +26,6, la Brașov au fost +24,6, iar pe muntele Vlădeasa, +16,7 C. Până și la Miercurea Ciuc au fost +23,5 C.2019Octombrie a fost o lună extrem de caldă; spre exemplu la Sibiu au fost 21 de zile cu maxima de peste +20 de grade, iar la Miercurea Ciuc au fost 15 astfel de zile. Spre comparație, în octombrie 2015 într-o singură zi au fost +20 de grade la Miercurea Ciuc.Pe 4 noiembrie maximele s-au apropiat de +26 de grade la Turnu Măgurele și Zimnicea și au fost +25 de grade la Călărași, Oltenița, Alexandria și București. Și minimele nocturne au fost cu totul ieșite din comun: +17 grade la Oradea, 16 grade la Sibiu, +15 grade la Zalău și Brașov, 14 grade la Baia Mare.2020La Giurgiu au fost +39,1 pe 1 septembrie2021Pe 22 septembrie au fost -8,5 grade la vârfu Omu, cea mai mică valoare înregistrată în Europa în acea zi.Pe 10 și 11 octombrie au fost -6,9 grade la Miercurea Ciuc