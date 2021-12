Decembrie și extremele vremii - O diferență de 58 de grade

Luna de început a iernii, decembrie, se caracterizează printr-o gamă variată de fenomene meteorologice: ninsoare care asociată cu intensificări ale vântului determină producerea viscolului, fenomen ce se produce cel mai des în Câmpia Munteniei, în Dobrogea şi în estul Moldovei; ceaţă persistentă, mai ales în zonele de câmpie şi în depresiuni şi mai rar, lapoviţă şi ploaie.Temperatura minimă absolută a lunii decembrie, din România, este -34,5 ºC, înregistrată la Întorsura Buzăului, în data de 25 decembrie 1998. La Satu Mare au fost -30,4 C în decembrie 1961, iar la Vf Omu au fost -32,4 C în 1957. La Cluj au fost -27,9 în 1927, iar la Iași, -29,5 în 1946. La Bucureşti, minima absolută este de -26,4 ºC, înregistrată în 22 decembrie 1927, la stația Filaret, arată datele ANM.Invaziile maselor de aer rece continental polar sau arctic determină ca adesea nopţile să fie deosebit de geroase. De altfel, temperaturile minime absolute ale acestei luni au coborât frecvent sub -20 ºC, de exemplu în anii: 2002, 1998, 1996, 1948, 1927,1902. Ani cu luni decembrie foarte reci au fost: 1962, 1977, 1991, 1998, 2001, 2002.Chiar şi în decembrie, dar mai rar, pătrund până în zona ţării noastre mase de aer tropical ce produc creşteri spectaculoase ale valorilor termice. În astfel de condiţii sinoptice se pot înregistra temperaturi maxime ridicate, neobişnuite pentru această lună, peste 15-20 ºC, aşa cum s-a întâmplat în anii 1989, 1985, 1960, 1957, 1903 etc. Ani cu luni decembrie foarte calde au fost: 1979, 1982, 2015, 2019, 2020.Temperatura maximă absolută a lunii decembrie în România este 23,4 ºC şi a fost înregistrată la Câmpina, în data de 5 decembrie 1985. La Buzău au fost +21,6 C în decembrie 1989 și tot atunci au fost +19,5 C la Iași și +18 la Satu Mare. În 2015 au fost +14,8 C la stația meteo Semenic, iar în 1903 au fost +21 C la Constanța.Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii din decembrie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 349,4 mm, la Stâna de Vale, în anul 1993. Ani cu luni decembrie foarte ploioase au fost: 1969, 1981, 1999, 2010, 2014.Ani cu luni decembrie foarte secetoase au fost: 1972, 1975, 2013, 2015, 2016 Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, din decembrie, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este de 137,6 mm, la Stâna de Vale, în data de 24 decembrie 1995.