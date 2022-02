Cum rezistă bureții marini pe fundul Oceanului Arctic? Mănâncă fosile

Bureții de mare sunt creaturi foarte simple din punct de vedere anatomic și primitive ca structură și se găsesc peste tot în mările lumii, de la mii de metri adâncime în oceane, până la apele calde și prea puțin adânci de la tropice.Surpriza a fost că au fost găsite adevărate ”grădini de bureți de mare” pe fundul Oceanului Arctic, într-un mediu foarte ostil unde este foarte frig și nu există lumină. Cum rezistă bureții și de ce le merge atât de bine? Fiindcă se hrănesc cu viermi fosilizați și cu resturi de alte animale marine microscopice, fiind ajutați de bacterii care produc substanțe antibiotice.Lucrarea a fost publicată în revista Nature Communications sub titlul Giant sponge grounds of Central Arctic seamounts are associated with extinct seep life Este prima dovadă că bureții de mare consumă materie fosile și cei mai mari au un metru în diametru.„În mediul unde bureților le priește să trăiască există un strat de material mort”, spune profesorul Antje Boetius de la institutul Alfred Wegener din Bremerhaven, cel care a condus expediția în Arctica.„Ne-am dat până la urmă seama că acesta ar putea fi răspunsul la întrebarea: de ce bureții sunt atât de abundenți?, Deoarece pot accesa această materie organică cu ajutorul simbionților”. Simbionții sunt plante sau animale care trăiesc în simbioză. Simbioza este o formă de conviețuire a două specii diferite de organisme, bazată pe relații reciproc favorabile.Pe măsură ce bureții au petrecut mai mult timp ”ospătându-se” cu fosile, bacteriile simbiotice care i-au ajutat să le digere probabil au proliferat. Bureții adulți transmit acest microbiom foarte adaptat generației următoare, atunci când se reproduc. Microbiomul reprezintă ansamblul microorganismelor care populează un ecosistem sau habitat.Bureții acționează și ca ”ingineri de ecosistem”, menținând sănătatea mediuluiSurse: BBC,