TERRA Marți, 17 Mai 2022, 16:17

Vlad Barza • HotNews.ro

​Unul dintre cele mai calde orașe din lume se găsește în regiunea aridă Sindh din Pakistan, se numește Jacobabad și în ultimele trei săptămâni au fost 11 zile cu maxime de 48 C sau mai mari. Viața a devenit greu de suportat pentru toată lumea, într-o regiune în care electricitatea și apa reprezintă un lux pentru cei mai mulți.

Peisaj rural din provincia pakistaneza Sindh Foto: T H Sulemani, Dreamstime.com

Jacobabad este un oraș în provincia Sindh din Pakistan, iar valul de căldură ce a cuprins de la final de aprilie India și Pakistanul. Pe 30 aprilie au fost +49 C, pe 13 mai au fost 50 de grade, pe 14 mai au fost +51 C, iar ziua următoare: +50 C, toate fiind valori înregistrate la umbră.

Foarte grav a fost că orașul nu a avut deloc răgaz să se răcească pe timp de noapte, minimele fiind de 28 grade. Și pentru cei un milion de locuitori răcorirea a fost imposibilă chiar și spre dimineață.

Zona este una foarte săracă și în cel mai bun caz există electricitate 12 ore pe zi în oraș și 6 ore în satele din jur. Și cu apa a fost mare problemă, iar în zona rurală oamenii au preferat să dea cea mai mare parte din apa disponibilă animalelor, fiindcă oamenii își câștigă existența datorită acestor animale.

Cum electricitatea este un lux, aer condiționat își permit foarte puțini. Pompele de apă funcționează prea rar, iar posibilitatea oamenilor de a se răcori este foarte redusă. Nici sistemele de irigații nu mai funcționează aproape deloc, iar în deșertul Cholistan, unde au fost peste +60 de grade la soare, au murit o mulțime de oi. Tot mai mulți avertizează că va veni o criză alimentară în zonă.

Canicula dură a făcut ca într-un oraș din regiunea pakistaneză Balochistan să apară focare de holeră, fiindcă râurile și puțurile au secat și oamenii au băut apă dintr-o conductă plină de rugină, cu apă contaminată.

Insolația a făcut multe victime, și au fost cazuri în care oamenii au murit în stradă, mai ales că cei mai mulți lucrează în aer liber, iar la soare temperatura resimțită a trecut de 65 de grade C.

Cei mai afectați sunt oamenii care lucrează în construcții, dar mai ales cei care fac cărămizi, pentru că, în afară de căldura ambientală, ei stau lângă cuptoare unde temperaturile ating sute de grade.

Aproape toți cei care lucrează în aer liber resimt căldura și au stări prelungite de rău, chiar și într-o țară în care oamenii sunt obișnuiți cu canicula. Din 2015, valurile de căldură au fost tot mai lungi și mai dure în India și Pakistan.

În unele locuințe de mici dimensiuni stau și mai mult de 10 oameni și, dată fiind sărăcia extremă, în zilele cele mai fierbinți oamenii trebuie să aleagă între a da puținii bani pe apă sau pe mâncare, neputându-le avea de ambele.

Cele mai mari temperaturi înregistrate în acestă lună au fost +51 C la Jacobabad, +50,5 la Nawabshah și +50 la Mohenjo Daro.

Cele mai mari temperaturi măsurate vreodată în Pakistan au fost: +53,5 C la Mohenjo Daro și Turbat. La Jacobabad, maxima absolută a fost +52,8 C.

Surse: AFP, Al Jazeera, Business Standard

Surse: Dreamstime.com