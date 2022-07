TERRA Joi, 14 Iulie 2022, 10:54

Vlad Barza • HotNews.ro

Un nou val de căldură s-a instalat în Europa de Vest și va mai ține câteva zile, urmând să se deplaseze către centrul continentului. Miercuri au fost +46 C în Portugalia și 45 de grade în Spania. Vor fi peste 35 de grade și în Marea Britanie, iar unele prognoze spun că ar putea fi depășit acolo și recordul absolut de căldură.

Temperaturile in Spania si Portugalia, pe 13 iulie 2022 Foto: Meteociel

Miercuri au fost +46,3 C în orașul portughez Lousa și +45,6 C la Almonte (regiunea Andaluzia, Spania). Tot în Spania au fost +45,2 C la Moron de la Frontera și +44,8 C la Sevilla. La Evora (Portugalia) au fost 44,2 C. Și nopțile au fost calde, în multe locuri minimele fiind între 20 și 24 de grade.

Este al doilea val de căldură care atinge Europa în câteva săptămâni, după cel din iunie care a doborât o mulțime de recorduri. Cel de acum va mai ține câteva zile și va aduce temperaturi de peste 40 de grade în Franța și de peste 35 C în Regatul Unit.

În Portugalia și Spania sunt incendii de pădure și o mulțime de avertizări de tip cod roșu.

Datorită încălzirii climatice, valurile de căldură apa tot mai des, țin mai mult și sunt mai intense.

Dimineața de miercuri a fost una dintre cele mai reci dimineți de iulie din ultimii 20 de ani în România, cu -0,8 C la vârfu Omu și +2,1 C la Întorsura Buzăului. Răcoare a fost și la câmpie: doar 8 grade la Ploiești, Vaslui, Arad și Bacău. Joi dimineață a fost ceva mai cald, dar tot au fost orașe unde minima a scăzut la sub 10 grade. Maxima nopții a fost la Constanța (20 de grade), în timp ce miercuri fusese cel mai cald la Sulina (18 grade).