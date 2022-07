TERRA Duminică, 17 Iulie 2022, 07:36

Vlad Barza • HotNews.ro

Am văzut cu toții că nopțile de vară sunt tot mai calde și ne este tot mai greu să dormim bine. Sunt însă câteva locuri în țară unde au fost nopți în care minimele nu au scăzut sub 27 sau 28 de grade. Uneori, până și la munte pot fi dis-de-dimineață 20 de grade. Unde sunt nopți tropicale la noi și de ce apar acestea? Plus câteva exemple din ultimii 30 de ani.

Informația pe scurt

La Oravița, temperatura a scăzut puțin sub 29 de grade într-noapte de august, în anul 2000, în timp ce la Dumbrăvița de Codru au fost peste 28 de grade într-o dimineață de august 2017. Aceste temperaturi sunt demne de Orientul Mijlociu.

Oravița, Șiria, Sulina, Dumbrăvița de Codru, Gura Portiței, Constanța, Mangalia, Giurgiu și Cotnari sunt câteva dintre locurile unde vara sunt nopți extrem de calde.

Nopți tropicale sunt numite de meteorologi aceste nopți în care temperatura nu scade sub 20 de grade. La altitudini mici se produc între mai și septembrie, iar în mod excepțional (o dată la câteva zeci de ani) se pot produce și în aprilie la Drobeta Turnu Severin și Oravița.

Anii cu multe nopți tropicale au fost: 2010, 2012, 1924, 1946, 2015, 2007, 2017, 1938. La Sulina au fost 90 de nopți tropicale la 1924, iar la Oravița au fost aproape 70 în 1938.

Problema este mare când noaptea este atât de caldă, deoarece corpul nu are cum să se răcorească suficient, iar pentru oameni stresul fizic și psihic se instalează. Este greu să adormi și calitatea somnului are mult de suferit.

La vârful Omu, în mod excepțional, pot fi nopți în care minima nu coboară sub 12 grade C, iar la Bâlea Lac pot fi minime de peste 15 grade. Nopți tropicale se pot produce numai în mod excepțional la peste 1.000 m alt.

Cea mai ridicată minimă nocturnă măsurată în lume a fost în Qatar: +42,6 la Quriyat în 26 iunie 2018, iar pe 11 iulie 2021, minima nocturnă a fost de +41,7 grade în Death Valley, California.

Unde și de ce apar nopțile tropicale

Nopți tropicale sunt numite de meteorologi cele în care temperatura nu coboară sub +20 C. La peste 1.000 m alt apar acest nopți doar o dată la câteva decenii, iar în Transilvania sunt rare, însă ele reprezintă ceva obișnuit în Câmpia Română, în Dealurile de Vest, la Dunăre, în Dobrogea, în Crișana și în Oltenia.

În mod normal astfel de nopți apar din mai în septembrie la zonele de mică altitudine și numărul lor se reduce odată cu creșterea în altitudine, astfel că în zonele de deal apar doar între iunie și august, dar în Dealurile de Vest pot apărea și în octombrie.

La Oravița și Drobeta Turnu Severin pot fi, în mod excepțional, nopți tropicale și în aprilie.

Relieful are un rol important în repartiția numărului de nopți tropicale. Astfel, formele concave de teren (depresiuni, văi închise) favorizează în timpul nopții acumularea aerului rece și dens ce alunecă descendent pe pante, în aceste condiții apărând inversiunile termice. Ca urmare, pe pante, numărul de nopți tropicale poate fi asemănător cu cele din depresiuni.

Exemple de nopți în care minimele au fost extraordinar de mari în verile din ultimii 30 de ani

+28,8 C la Oravița, pe 22 august 2000

+28,3 C la Dumbrăvița de Codru, pe 5 august 2017

+27,7 C la Oravița pe 19 august 1992

+27,2 C la Sulina, pe 9 iulie 1999

+27 la Șiria, pe 14 iulie 2021

+27 la Sulina, pe 6 august 2007

+26,9 C, la Gura Portiței, pe 5 august 2017

+26,7 C la Constanța, pe 7 august 2017

+26 C la Mangalia, pe 7 august 2017

+25,8 C la Drobeta Turnu Severin pe 16 iulie 2002

Cât de cald este în miezul zilei după o noapte cu minime de 25-28 de grade? Depinde de loc: la Giurgiu Șiria, Dumbrăvița de Codru, Giurgiu și Oravița maximele ajung la 35-40 de grade. În Dobrogea sunt însă între 30 și 35 de grade (Sulina, Gura Portiței, Mangalia).

Șiria este în județul Arad, iar Dumbrăvița de Cordu este în județul Bihor.

De ce este Oravița polul nopților tropicale.

Orașul se află la contactul dintre munții Aninei și dealurile Oraviței, iar microclimatul de aici este excepțional, fiind influențat de regimul activității maselor de aer care vin dinspre Marea Mediterană și Marea Adriatică. Oravița este singurul loc din țară unde au fost +22 C în ianuarie și +42 C în iunie.

Climatul de la Oravița este influențat de un vânt numit „Cosava”, un vânt de tip foehn care suflă în sud-vestul țării de-a lungul defileului Dunării la Cazane și în sud-vestul Banatului. Cosava este un vânt cald și uscat, ce determină topirea zăpezii în câteva zile și menține, noțti la rând, temperaturi minime mult mai ridicate decât în alte regiuni.

Nopți tropicale

Nopțile au fost cumplit de calde în 24 și 25 iulie 2007, cu recorduri precum minimele înregistrate la Cernavodă (+27,2), Călărași (+27,1), Zimnicea și Adamclisi (+27) și Giurgiu (+26,2).

În iunie 2012 au fost minime nocturne de +25,5 C la Mahmudia, +25,3 C la Sulia și +24,4 C la Cotnari.

În iulie 2012 au fost +26,4 C la Gura Portiței, +25,1 C la Pitești, +25 C la Zalău și +23,8 C la Ploiești.

În iulie 2015 au fost +24,9 C la Arad.

Pe 6 septembrie 2015 minimele nocturne au fost de +22,7 C la Galați și +23,4 C la București Filaret.

La început de august 2017 au fost nopți extrem de cald și la cele mai înalte stații meteo din țară, cu minime nocturne de +12,9 C la Omu și +15,1 C la Bâlea Lac,

La Miercurea Ciuc, în cele mai calde nopți de vară, temperatura se poate menține la peste 18 grade, iar în Brașov poate trece de 20 de grade și la Sibiu, de 21 de grade. Până și la Sinaia cota 1500 a fost în 2017 o noapte de vară cu minimă de +18,7 C, iar la Predeal au fost nopți cu 16 grade.

Câteva exemple de locuri unde a fost un număr excepțional de nopți tropicale

90 de nopți la Sulina, în 1924

88 de nopți la Sulina, în 1937

80 de nopți la Sulina, în 1938

67 de nopți la Oravița, în 1938

59 de nopți la Galați, în 1922

57 de nopți la Oravița, în 1931

54 de nopți la Constanța, în 2012

52 de nopți la Constanța, în 2001

44 de nopți la Giurgiu, în 2012

De ce este grav faptul că nopțile de vară sunt tot mai calde

Corpul omenesc are nevoie de timp să se răcorească, iar acest lucru se întâmplă în somn când temperatura corporală scade, lucru necesar mai ales după o zi caniculară. Problema este mare când noaptea este atât de caldă, deoarece corpul nu are cum să se răcorească suficient, iar pentru oameni stresul fizic și psihic se instalează.

Corpul uman este adaptabil la multe situații, însă uneori valurile de căldură vin atât de brusc, încât nu mai este timp de adaptare, iar oamenii devin vulnerabili la o combinație de creștere bruscă a umidității și a temperaturii.

În cele mai grave cazuri, la oamenii care au probleme de sănătate organele interne pot ceda în zilele în care este simultan aer prea umed și prea cald, încât transpirația nu mai poate disipa căldura corporală.

Valurile de căldură țin uneori și mai mult de 4-5 zile și cei mai afectați sunt bătrânii, copiii foarte mici, cei care au diverse boli și cei care lucrează în aer liber (agricultură, construcții).

Temperaturile mai ridicate cresc umezeala din aer și mai multă umezeală capturează mai multă căldură aproape de suprafața Terrei, precum o pătură, iar acest lucru duce la mai multă încălzire.

Nu este o surpriză faptul că dintre toate evenimentele extreme ale vremii, valurile de caniculă sunt cele mai legate de încălzirea globală.

Cea mai ridicată minimă din lume a fost în Qatar: +42,6 la Quriyat în 26 iunie 2018, iar pe 11 iulie 2021, minima nocturnă a fost de +41,7 grade în Death Valley, California.

În Irak, Iran și Pakistan sunt tot mai multe nopți când minimele nu scad sub 30, 33 de grade și deci chiar și orele de somn devin imposibile, mai ales că sunt pene dese de curent și nu foarte mulți își permit aer condiționat.