​Valul de căldură care se deplasează prin toată Europa este îngrijorător și fiindcă arată cât de dure pot fi extremele climatice, deoarece în unele locuri recordurile vechi au fost depășite cu peste 1,5 grade. Când vor mai veni astfel de valuri de căldură, în următorii ani, ne-am putea aștepta la maxime absolute de 50 de grade în sudul Europei și de 45 de grade în România.

Canicula Foto: M Laoseeku, Dreamstime.com

În general recordurile de căldură sunt depășite cu maxim câteva zecimi de grad, iar uneori rezistă peste 70 de ani. Așa este cazul pentru recordul de căldură de la noi: +44,5 C, la Ion Sion, în august 1951. O singură dată în 71 de ani au mai fost depășite 44 de grade în țară (în 2007).

Ei bine, în două localități din Marea Britanie au fost marți +40,3 C, recordul național precedent fiind depășit cu 1,6 C. Când un record național de temperatură este depășit, se întâmplă cu 0,1 - 0,3 C și este mare lucru dacă se adaugă mai mult de 0,5 grade.

Meteorologii din Europa s-au arătat uluiți de modul în care recordul britanic a fost pur și simplu „spulberat”, fiindcă nici cele mai pesimiste modele climatice nu indicau până de curând șanse mari pentru ca în Regatul Unit să fie atinse 40 de grade mai repede de anul 2050.

Climatologi din Regatul Unit au declarat pentru publicații precum Guardian și BBC că nu se așteptau să vadă în timpul vieții lor temperaturi de peste 40 C în țară. Era considerat ceva aproape imposibil, dar anii extrem de calzi din ultimul deceniu au demonstrat că și imposibilul poate deveni... posibil.

Clar că este o problemă și cu modelele climatice, dacă nu au reușit să prevadă că temperaturile ar putea urca atât de sus, iar în construirea viitoarelor modele teoretice ar trebui să se țină cont de mai mulți factori și să „cântărească” mai greu efectele încălzirii globale generată de activitățile umane.

La final de iunie 2019, într-un sat din Franța numit Vérargues, au fost +46 C, nou record național pentru Hexagon. În acest caz, vechiul record a fost „spulberat” cu 1,9 C. Acel record era din 2003: +44,1 C, într-un loc numit Conqueyrac.

Maxima absolută în Europa a fost înregistrată anul trecut în Sicilia, +48,8 C și ar fi foarte posibil ca în anii următori, undeva într-una dintre aceste țări - Spania, Portugalia, Grecia, Italia sau Franța - să se înregistreze 50 de grade Celsius.

Și în România, dacă va veni un val ultra-sever de căldură, ar putea fi atinsă valoarea de 45 de grade, candidate fiind multe stații meteo unde în trecut au fost măcar 42 de grade: Calafat, Băilești, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin, Zimnicea, Turnu Măgurele, Alexandria, Oltenița sau Bechet.

În mai toate țările din Balcani recordurile absolute au căzut în 2007, cel mai cald fiind atunci în Macedonia (+45,7 C la Demir Kapija, în prezenta Macedonie de Nord). În Grecia au fost 46 de grade în 2021.

