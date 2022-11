TERRA Marți, 08 Noiembrie 2022, 13:29

Vlad Barza • HotNews.ro

Luna trecută a fost mai caldă ca de obicei și au fost multe zone unde nu a plouat aproape deloc. A fost depășit un record de temperatură din 1960 și printre orașele unde nu a plouat aproape deloc se numără Ploiești, Târgoviște, Drobeta Turnu Severin și Mangalia. Și la cota 1500 de la Sinaia a plouat mai puțin de o zecime față de un octombrie obișnuit, arată datele ANM.

Peisaj de natura in octombrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura medie a lunii octombrie 2022 a avut valori cuprinse între 1,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 15,0 °C, la Constanța. La Omu temperaturile au fost între -7,1 C și +10 C, iar la Constanța au fost între +3,7 C și +25,9 C.

În luna octombrie 2022 a fost depășită temperatura maximă absolută lunară la două stații meteorologice, ambele din Dobrogea: Corugea și Sf Gheorghe Deltă, la ambele fiind peste 28 de grade (+29,8 C la Gorgova și +28,7 C la Sf Gheorghe).Recordul de la Sf Gheorghe data 25 octombrie 1960, arată caracterizarea climatologică publicată de ANM.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna octombrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara, mai puțin la stația meteorologică Sf. Gheorghe Deltă, unde aceasta a avut valoarea 0.

Abateri mari, peste 2,0 °C, s-au înregistrat în jumătatea vestică a Moldovei, pe areale extinse din Oltenia și local, în Muntenia, Dobrogea, Crișana, Transilvania și în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 3,0 °C, la stația meteorologică Țarcu. Unde a fost mult mai cald decât în mod obișnuit? Drăgășani (+2,8 C), Semenic (+2,7 C), Piatra Neamț (+2,7 C), Târgu Neamț (+2,5 C).

Regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării. Foarte cald a fost pe areale extinse din Moldova, în estul și sud-vestul Olteniei, în sud-estul Banatului, local, în Muntenia și Dobrogea și izolat, în Transilvania, Maramureș și unele zone montane.

Cantitatea totală de precipitații din luna octombrie 2022 a avut valori sub 30 mm în cea mai mare parte a țării. Cantitatea lunară de precipitații a depășit 50 mm doar în zona montană. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 106,6 mm, la stația meteorologică Stâna de Vale, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna octombrie 2022 a fost 29,3 mm, înregistrată la stația meteo Cuntu. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din octombrie 2022 s-a înregistrat la stația meteorologică Ploiești (0,3 mm).

Abaterea cantității de precipitații din luna octombrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost negativă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii negative, peste 80 %, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, în sudul și sud-vestul Banatului, în vestul Crișanei, în sudul Dobrogei, precum și în sud-estul și în vestul Moldovei.

Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 99,5%, la stația meteorologică Ploiești. Abateri pozitive s-au înregistrat doar local sau izolat, în Transilvania și în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 20,7%, la stația meteorologică Vlădeasa 1800.

Regimul pluviometric a fost deficitar în cea mai mare parte a țării, fiind foarte deficitar în cea mai mare parte a Olteniei, pe areale extinse din Muntenia, în nordul și sudul Dobrogei, în sudul și sud-vestul Banatului, în centrul și sud-estul Moldovei, în vestul Crișanei și în sud-estul Transilvaniei. În restul țării, acesta s-a încadrat în limite normale.