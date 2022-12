TERRA Joi, 01 Decembrie 2022, 09:08

Vlad Barza • HotNews.ro

​Decembrie era foarte rece pe vremuri, dar a tot adus temperaturi de peste 15 grade în ultimii ani, mai ales în perioada Crăciunului. Foarte rar au fost temperaturi sub -30 C și au fost și ani în care nu a plouat și nu a nins mai deloc. Când a fost „primăvară” în ultima zi din an? Când a fost extrem de rece?

Peisaj de decembrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Anii în care luna decembrie a fost ieșită din comun

1902

Un decembrie foarte rece a adus temperaturi de -32,2 la Bod (lângă Brașov) -26,5 la Tg Mureș, -26,2 la Oradea, -26 la Craiova, -23 la Buzău și -20 C la Sulina.

1903

Pe 3 decembrie au fost +20,8 grade la stația meteo București Filaret și +21 la Constanța. Maximele au fost de +22,3 la Călărași, de +22 la Turnu Măgurele și +19 la Bacău.

1915

La Craiova au fost +19,5 grade în decembrie

1927

Luna a adus temperaturi foarte scăzute: -32,3 la Brateiu (Sibiu) -27,9 C la Cluj, -29,8 în Sibiu, București Filaret -26,4 C, -25,7 la Tg Mureș, și -24,8 C la Timișoara. Tot în acea lună au fost însă +9 C la Omu, record încă în vigoare.

1933

În decembrie au fost -25 la Turnu Măgurele

1946

În decembrie au fost -29,5 C la Iași.

1947

La Galați au fost 20 de grade.

1948

În decembrie au fost -21,8 la Calafat și -18,6 la Constanța.

1957

La Vf Omu au fost -32,4 C pe data de 1. La Timișoara au fost +20,2, la Oradea au fost +19,2, la Sibiu +19,3 iar la Deva, +19,8 C.

La Târgu Mureș au fost +18,3 C.

1961

La Satu Mare au fost -30,4 în decembrie, în ziua de Ajunul Crăciunului.

1969

A fost, de departe, cel mai ploios decembrie din ultimii 60 de ani, cu o valoare medie de peste 152% față de normal. La Constanța și București au fost peste 180 mm, adică de patru ori mai mult decât în mod normal.

1972

Decembrie a fost extraordinar de secetoasă: -94% mai puține precipitații față de normal.

1982

Pe 17 decembrie au fost +18 C la Brașov. La Târgu Mureș au fost +17,1. La Oradea au fost 16 grade. La Cluj au fost +18,7 în decembrie.

1985

Pe 5 decembrie au fost +23,4 C la Câmpina, maxima absolută a lunii, iar ziua următoare au fost +20,2 C. La Târgoviște au fost +22 C. La stația montană Vlădeasa, la peste 1.800 m alt, au fost +10,2 C, iar la Sinaia 1500 au fost +15,4 grade. La Drobeta T S au fost +20,3 C. Chiar și Bâlea Lac, una dintre stațiile meteo de mare altitudine, au fost atunci +10,4 grade și minima a fost +4,6 C.

1989

Luna decembrie a adus temperaturi foarte mari în zilele Revoluției: Buzău (+21,6), Iași (19,5), Satu Mare (18).

Pe 18 decembrie 1989, la Calafat au fost +21,2, la Drobeta Turnu Severin au fost +21,4, la Constanța +20,8 și la București +18,4 C. Pe 17 decembrie au fost +16,8 grade la Miercurea Ciuc, iar noaptea dinainte a adus o minimă extrem de ridicată: +9,2 C. Zilele de început ale Revoluției au adus temperaturi foarte mari și la Timișoara, culminând cu +17,9 C pe data de 16. La Predeal maxima a fost de +15,3 C. Pe 17 decembrie au fost +20,4 C la Oravița, iar în dimineața de 19 decembrie minima a fost de +15,3 C.

În decembrie au fost -31 C la Întorsura Buzăului.

1993

La Stâna de Vale a fost măsurat recordul de precipitații pentru luna a 12-a: 349,4 mm.

1995

Ziua de 24 decembrie a adus recordul de precipitații pentru 24 de ore: 137,6 mm la Stâna de Vale. Media întregii luni este 158 mm la Stâna de Vale.

1996

O zi fantastic de rece: maximă de -23 C la Vf Omu pe 27 decembrie. La Miercurea Ciuc minima luni a fost -29,2 C.

1997

Au fost temperaturi scăzute în zona montană: -26,4 C la Ceahlău - Toaca

1998

În ziua de Crăciun au fost -34,5 C la Întorsura Buzăului, minima absolută a lunii decembrie în țară, de când există date meteo. La Miercurea Ciuc au fost -33, iar la Iași au fost -27,2 C.

2000

La Giurgiu au fost +21 C pe 27 decembrie, iar noaptea următoare minima a fost de +13,6 C. La Călărași au fost +20,1

2001

Cea mai rece lună decembrie din ultimii 60 de ani, cu o medie de -4,7 C sub normalul perioadei. La Miercurea Ciuc au fost -31,6 C, iar la Întorsura Buzăului, -28,4 C.

2008

La Iași au fost +17,9 la început de decembrie, iar la Sulina au fost +16,6. În Republica Moldova au fost +18,9 C la Ceadâr - Lunga, maxima absolută pentru ultima lună din an.

2009

La început de decembrie au fost la Sulina două nopți excepțional de calde în care minima NU a scăzut sub +12 grade.

2010

De Crăciun au fost +18,3 C la Călărași.

2014

Ultimele zile din an au adus minime de -26,5 C la vf Omu.

2015

Finalul de an a adus zile extrem de calde, iar pe 27 decembrie au fost +21 grade la Târgoviște, +20,6 la Ploiești și +19,7 la Câmpina. La stația meteo montană Semenic a fost un record de +14,3 C pe data de 23 și au fost câteva nopți cu minime de peste +3 C.

2017

La mijloc de decembrie au fost +14,3 C la Întorsura Buzăului. la Calafat au fost +18,9 C în ziua de Crăciun.

2019

Pe 20 decembrie au fost +10,4 C la Ceahlău-Toaca, nou record absolut al lunii la stația aflată la 1900 m alt. Au fost acolo patru nopți cu minime pozitive, inclusiv una cu +2,5 C.

2020

Decembrie a fost cu 3,8 C mai caldă decât media ultimilor 60 de ani în țară, stabilind un record pentru ultima lună din an.

