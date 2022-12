TERRA Luni, 12 Decembrie 2022, 08:20

Vlad Barza • HotNews.ro

​Foarte rar ajung temperaturile să depășească în decembrie +21 C, dar acest lucru s-a întâmplat duminică în țară. Sâmbătă au fost +18 C la Întorsura Buzăului și au fost multe localități unde noaptea a fost anormal de caldă, cu temperaturi de peste 10 grade. Cum va fi vremea în aceste zile?

Temperaturile maxime in sud-estul tarii pe 11 decembrie 2022 Foto: ANM

În multe locuri din țară temperaturile au fost mai mari cu 13-15 grade față de normalul perioadei. Un exemplu este Întorsura Buzăului, unde temperatura a atins +18 C, deși normalul perioadei era de +2.

În dimineața zilei de sâmbătă au fost +12,4 C la Oravița, una dintre cele mai ridicate minime înregistrate vreodată în decembrie în România. Minima a fost de +10 C la Baia Mare și de 11 grade la Reșița, arată datele ANM.

Sâmbătă, maximele zilei au fost de +18,8 C la Medgidia și Pătârlagele și de +18,7 C la Adamclisi și Constanța. Au fost +18 C la Întorsura Buzăului. La Sibiu au fost +17,6 C.

Duminică la prânz au fost +21,3 C la Călărași, +20,8 C la Oltenița, +20,4 C la Cernavodă, +20,3 la Fetești și +20 la Medigidia. La Șiria, în județul Arad, în regiunea dealurilor de Vest, maxima a fost de numai +1,2 C, iar la Oradea, de numai +1,2 C. Șiria este cunoscută pentru nopțile extrem de calde din timpul verii, când minimele NU scad uneori sub 25 - 26 de grade.

Și noaptea de sâmbătă spre duminică a fost foarte caldă, cu foarte puține locuri unde au fost sub 0 grade. La Cernavodă minima a fost de +12,2 C, iar la Constanța, +12 C, extrem de cald pentru decembrie. La Brașov, minima dimineții a fost de +8,4 C, iar la Sibiu, +9,9 C.

Duminică spre luni vremea s-a răcit peste tot, iar luni dimineață minimele au coborât până la -9 C în munții Țarcu și Călimani, în timp ce la Predeal erau -3 C. Cel mai cald era în zona Deltei: +6 C.

Cum va fi vremea

Luni 12 decembrie

Minime între -2 și +6

Maxime între - 2 și 10 grade

Marți 13 decembrie

Minime între -15 C și -1

Maxime între - 4 și +6

Miercuri 14 decembrie

Minime între -5 și +7

Maxime între 0 și 9 grade