TERRA Marți, 13 Decembrie 2022, 13:38

Vlad Barza • HotNews.ro

Noiembrie a fost o lună mai caldă decât de obicei, iar în primele zile au fost și peste 28 de grade, fiind doborâte numeroase recorduri, pentru cele mai ridicate valori măsurate în noiembrie. La Târgu Jiu a fost doborât un record ce data din 1926, iar la Titu, un record din 1963, arată datele ANM.

Peisaj de noiembrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura medie a lunii noiembrie 2022 a avut valori cuprinse între -2,3 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 11,2 °C, la Mangalia. La Omu temperaturile au fost cuprinse între -11,9 C și +8,7, iar la Mangalia, între +1,7 și +24,5 C.

În luna noiembrie 2022 a fost egalată sau depășită temperatura maximă absolută lunară la 20 de stații meteorologice. La Drăgășani, recordul anterior a fost depășit cu 2,6 C. La Titu au fost +28,3 C, depășind un record din 1963. La Târgoviște au fost +27,9 C (depășind un record din 2004). Cu 1,7 C a fost depășit recordul de la Calafat (27,9 C, față de 26,2 C).

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna noiembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020) a fost pozitivă în toată țara. Abateri mari, peste 2,5 °C, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Olteniei, în jumătatea vestică a Munteniei, în sudul litoralului și izolat, în zona montană. Cea mai mare valoare a abaterii a fost 3,3 °C, la stația meteorologică Drăgășani.

Regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a țării. Acesta a fost foarte cald în cea mai mare parte a Olteniei, pe areale extinse din jumătatea vestică a Munteniei și izolat, în sudul litoralului și în Transilvania. Regimul termic a fost extrem de cald în nord-vestul Olteniei. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite normale.

Cantitatea totală de precipitații din luna noiembrie 2022 a avut valori peste 50 mm în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari valori s-au înregistrat în Munții Apuseni și în Munții Banatului, unde cantitățile de precipitații au depășit 100 mm și izolat, 200 mm. Cea mai mare valoare a cantității de precipitații din această lună a fost 209,8 mm, la stația meteorologică Stâna de Vale, iar cea mai mare valoare a cantității de precipitații căzută în 24 de ore din luna noiembrie 2022 a fost 54,4 mm, înregistrată la stația meteorologică Sinaia 1500.

Abaterea cantității de precipitații din luna noiembrie 2022 față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020), calculată în procente, a fost pozitivă în aproape toată țara. Valori ridicate ale abaterii pozitive, peste 100%, s-au înregistrat în cea mai mare parte a Moldovei, în Carpații Orientali, local, în Transilvania și izolat, în Banat și Oltenia.

Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 214%, la stația meteorologică Rădăuți. Abateri negative s-au înregistrat pe areale extinse din Dobrogea, Delta Dunării, Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 54%, înregistrată la stația meteorologică Mangalia.