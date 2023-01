TERRA Duminică, 08 Ianuarie 2023, 11:45

Vlad Barza • HotNews.ro

Câmpina, orașul situat la mai puțin de 100 km de București, este unul dintre locurile cu climat blând de iarnă, un loc unde au fost aproape 24 de grade în decembrie și aproape 21 de grade în ianuarie. De ce este Câmpina așa de specială și cum i-a marcat acest lucru istoria?

Castelul Iulia Hasdeu Foto: Cristi111, Dreamstime.com

Unde este fantastic de cald în ianuarie și de ce

Valori excepțional de mari de temperatură apar iarna când pe teritoriul țării noastre pătrund mase de aer tropical din nordul Africii și din Mediterana, mase care produc creșteri bruște ale temperaturilor. Uneori pot fi și la munte iarna valori de luna aprilie, cum s-a întâmplat pe 2 ianuarie 2023, când au fost +21,3 la Pătârlagele, +20,8 C la Câmpina și +8,3 C la Bâlea Lac.

Zilele cu aspect primăvăratic apar mai ales în sudul țării, dar sunt și cazuri în care vremea se încălzește începând cu nordul și vestul țării, dacă aerul cald vine dinspre Oceanul Atlantic.

Printre localitățile unde este cel mai cald iarna se numără Câmpina, Pătârlagele, Oravița, Calafat, Târgoviște, Curtea de Argeș, Drobeta Turnu Severin, Pitești, Călărași și Constanța. Iernile sunt mai blânde în regiunile mai puțin expuse în calea maselor de aer arctic sau continental polar.

Nu este de mirare că cele mai mari temperaturi de ianuarie s-au înregistrat în zona subcarpatică a Munteniei, zonă faimoasă pentru iernile mai blânde. Contează mult poziția geografică a acestei regiuni care este mai puțin expusă în calea maselor de aer arctic sau continental polar. Contează mult și faptul că nebulozitatea este redusă.

Câmpina și recordurile sale de iarnă

Pe 19 ianuarie 1939 au fost +20,6 C la Câmpina, iar valoarea aceasta a fost timp de zeci de ani cea mai ridicată înregistrată în ianuarie oriunde în țară. La Câmpina au fost +20,8 C în a doua zi din 2023, cea mai ridicată temperatură înregistrată în prima lună din an în orașul prahovean. A fost depășit recordul ce data de acum 83 de ani.

Câmpina deține recordul pentru cea mai ridicată temperatură măsurată în țară în decembrie: +23,4 C pe 5 decembrie 1985. Pe 18 decembrie 2019 au fost +21,1 C, iar pe 27 decembrie 2015 au fost +19,7 C. Câteva zile cu peste 18 grade C au fost între 17 și 24 decembrie 1989.

Foarte cald a mai fost la Câmpina și la un alt început de an, pe 2 ianuarie 1984 au fost +19 C

Pe 16 februarie 2016 au fost +22,9 C la Câmpina, iar o săptămână mai târziu au fost aproape 21 C. Pe 26 februarie 2021 au fost +22,8 C, iar pe 28 februarie 1998 au fost +20,6 C.

Despre Câmpina se spune adesea că este orașul din România cu cele mai multe ore anuale de strălucire a Soarelui (peste 2.100), iar numărul de zile însorite trece de 180.

Temperatura medie anuală la Câmpina a fost de +11,1 C în 2021 și de +11 C cu un an înainte. Diferența este foarte mare față de anul 1997, când media a fost de +8,3 C, în timp ce cu un an înainte au fost +8,5 C. Nu doar că s-a încălzit, dar numărul de zile cu strat de zăpadă a ajuns să fie de numai 9 în 2019 și de 10 în 2020. Spre comparație, în 1996 au fost 57 de zile cu zăpadă, iar în 1988, 48 de zile.

Câmpina - O scurtă istorie

Câmpina are un climat favorabil, blând pe timp de iarnă și lipsit de excese pe timp de vară. Dovadă este că niciodată nu au fost mai mult de +37 C, în timp ce în Oltenia pot fi și +44 C. Iarna, minima absolută a fost de -25 C, dar în ultimii opt ani au fost numai de două ori temperaturi de sub -20 C în ianuarie. Cea mai caldă zi din ultimii opt ani a fost în august 2015: maximă de peste 35 de grade.

Terasa Câmpinei este înconjurată de dealuri ce au transformat-o într-o depresiune ferită de vânturile puternice care bat puternic în zona de câmpie.

Orașul se întinde între 470 m și 580 m altitudine. Dealul Voila (675 m alt) este cel mai înalt punct din zonă

„Câmpina avea două daruri de seamă. Mai întâi un climat dulce, cu aer curat, umezit şi răcorit de Bucegii ce se coboară pe un pământ uscat şi permeabil apărat de crivăţ şi alintat vara şi iarna de razele aurii ale soarelui”, scria aproape acum un secol chimistul Constantin Istrati.

Băile minerale din Câmpina au fost amenajate din anul 1857 în jurul izvoarelor saline şi sulfuroase de pe platoul sudic al oraşului. S-au construit mai multe lucruri: cazino, restaurant cu orchestră germană şi fanfară, spaţii de cazare şi cabine, iar orașul devenise o stațiune cunoscută în țară.

Câmpina este menționată documentar în 1503 (când era un sat trecut în lista localităților care făceau comerț cu Brașovul), iar în 1536 este amintită ca punct de vamă și târg.

La 1633 Câmpina era reședința unui vameș și a unui clucer, iar la 1697 se dă o primă informație despre bogăția în păcură a acelor locuri, păcura fiind folosită pe atunci la ungerea osiilor carelor.

Orașul a crescut mult după amenajarea „drumului Brașovului” în 1846 și după construcția căii ferate, în 1879. Pe drumul Câmpinei se aflau hanuri pentru călătorii spre Transilvania. Câmpina a fost punct vamal până la 1840, iar statutul de oraș l-a primit la 1864, prin decret semnat de Cuza.

La 1890 a intrat în funcțiune o schelă petroliferă, iar la 1895 s-a construit rafinăria Fabrica Nouă.

Între 1900 și 1940 orașul a fost un important centru al industriei petrolului, găzduind una dintre cele mai mari rafinării din Europa.

Mulți bucureșteni veneau cu trenul la Câmpina pentru relaxare, iar drumul dura încă de la 1929 sub o oră și 40 de minute. Faptul că exista calea ferată a adus și mulți turiști care erau atrași de aerul curat și de temperaturile mult mai plăcute decât cele din sudul Munteniei. Acum 90 de ani zona era mai puțin industrializată, erau mai multe poieni, mai multe păduri de foioase și mai multe livezi.

În perioada comunistă orașul era cunoscut pentru industria petroliferă, pentru micile stațiuni Poiana Câmpina și Telega, pentru închisoarea Doftana și pentru două muzee care funcționează și în prezent: castelul Iuliei Hașdeu (cu aspect de cetate medievală) și casa memorială a pictorului Nicolae Grigorescu.

Poiana Câmpina era o stațiune sezonieră cu instalație de băi cu ape minerale. Telega era o mică stațiune cu lacuri sărate, formate pe locul vechilor exploatări de sare.

Câmpina are 35.000 de locuitori. Acum 110 ani avea mai puțin de 10.000, iar în 1992 trecuse de 40.000.

Despre stația meteo din Câmpina

De-a lungul anilor, stația meteo și-a schimbat de mai multe ori amplasamentul, iar din 1982 se află pe locul unde se găsește și acum, pe strada I.H Rădulescu nr 89 la fosta Casă Solară 1, la o altitudine de 461 metri.

Recordurile climatologice înregistrate de la înființarea stației meteorologice Câmpina și până în prezent au fost:

- Temperatura maximă: 37.1°C (05.07.2000);

- Temperatura minimă: -25.1°C (23.01.1963);

Ce temperaturi au fost în general la Câmpina în ianuarie

Ianuarie 1985 (o lună extraordinar de rece)

Media lunii: -4,3 C

Temperatura minimă înregistrată: -21,8

Temperatura maximă înregistrată: +11,3

Media minimelor: -8,8

Media maximelor: +0,3

Cum a fost luna ianuarie în ultimii opt ani

Ianuarie 2015

Media lunii: +0,9 C

Temperatura minimă înregistrată: -16,7

Temperatura maximă înregistrată: +15,9

Media minimelor: -3,7

Media maximelor: +6,4

Ianuarie 2016

Media lunii: -1,6 C

Temperatura minimă înregistrată: -16,1

Temperatura maximă înregistrată: +16,2

Media minimelor: -6,4 C

Media maximelor: +1,6

Ianuarie 2017

Media lunii: -4,1

Temperatura minimă înregistrată: -20,1

Temperatura maximă înregistrată: +10,2

Media minimelor:-9,6

Media maximelor: +1,3

Au fost 15 nopți geroase și o singură zi cu maxime de peste 10 grade.

Ianuarie 2018

Media lunii: +0,4

Temperatura minimă înregistrată: -13,9 C

Temperatura maximă înregistrată: +16,7 C

Media minimelor: -3,6

Media maximelor: +5,6

Ianuarie 2019

Media lunii: -1,2 C

Temperatura minimă înregistrată: -13,3

Temperatura maximă înregistrată: +11,3

Media minimelor: - 5

Media maximelor: +3,5

Ianuarie 2020

Media lunii: +0,8

Temperatura minimă înregistrată: -9,8

Temperatura maximă înregistrată: +14,9

Media minimelor: -4,3

Media maximelor: +7,8

Ianuarie 2021

Media lunii: +0,3

Temperatura minimă înregistrată: -14,5

Temperatura maximă înregistrată: +12,5

Media minimelor: -3,9

Media maximelor: +5,3

Ianuarie 2022

Media lunii: +0,7

Temperatura minimă înregistrată: -11,4

Temperatura maximă înregistrată: +16,1

Media minimelor: -4,2

Media maximelor: +6,7

Sursa foto: Dreamstime.com