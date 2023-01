TERRA Sâmbătă, 21 Ianuarie 2023, 07:55

Vlad Barza • HotNews.ro

0

​Final de aprilie sau mijloc de ianuarie? În două zile au fost în România mai multe temperaturi de peste 20 de grade C în ianuarie decât în zeci de ani de măsurători meteo. Care au fost cele mai spectaculoase recorduri și premiere? Unde au fost peste +20 C în ianuarie în ultimii 85 de ani?

Iarna fara zapada Foto: Laurentiu Barza

Premiere meteo pentru ianuarie 2023 în România

temperatura maximă absolută pentru prima lună din an

temperaturi de peste 20 C în nord- estul țării

stabilirea de noi recorduri absolute de căldură la peste 70 de stații meteo

temperaturi de peste +15 C în „polii frigului”, dr și la munte la peste 1.500 m alt.

Recorduri absolute pentru luna ianuarie la peste 70 de stații meteo

Ianuarie 2023 are șanse să fie cea mai caldă din istoria măsurătorilor meteo, sau măcar să prindă locul doi. Cea mai caldă lună ianuarie din ultimii 60 de ani a fost în 2007.

În ianuarie 2023 au fost cinci zile cu temperaturi ce au trecut de +20 C, iar zilele de 18 și 19 au adus maxime de peste 22 de grade în sud și au spulberat recordul de temperatură la București, Iași, Brașov, Miercurea Ciuc, Întorsura Buzăului și multe alte orașe, arată datele ANM.

Un record meteo mai vechi de 100 de ani a fost depășit de două ori în două zile

Este a doua oară când sunt mai mult de +22 C în țară în prima lună din an. Doar în 2001 s-a mai întâmplat și tot la doar două stații meteo (Oravița și Reșița).

Temperaturile de peste 20 de grade apăreau o dată la câteva zeci de ani în ianuarie, acum lucrurile stau cu totul diferit, după cum veți putea citi spre finalul articolul?

Datele ANM arată că la peste 70 de stații meteo a fost depășit recordul absolut de temperatură pentru ianuarie, prin căldurile din zilele de 1, 2, 3, 18 și 19 ianuarie.

Iarna este ca primăvara, iar primăvara, precum vara...

Când un record absolut este depășit, se întâmplă cu câteva zecimi de grad, însă au fost stații meteo la care depășirea s-a făcut cu mai mult de 3 grade. Spre exemplu, la București Băneasa recordul era de 17,1 C (din 2002), pe 18 ianuarie au fost +20,6 C (cu 3,5 grade mai mult1), iar pe 19 au fost +20,9 C, așadar o nouă depășire.

Stația meteo care deține noul record național absolut pentru ianuarie - Turnu Măgurele cu +22,5 C - și-a văzut vechiul record „spulberat” cu 3 grade (au fost +19,5 C în ultima zi din ianuarie 2002).

Bechet a fost orașul unde s-a înregistrat cea de-a doua temperatură ridicată a acestei luni (+22,3 C). Recordul era de +20 C (tot din ianuarie 2002), a ajuns miercuri la +21,7 C, iar joi temperatura a trecut de 22 de grade

Comuna Joseni din Harghita este unul dintre „polii frigului”. Ei bine, recordul de căldură pentru ianuarie, +12 C, data din 1925, a fost depășit întâi pe data de 18 ianuarie 2023 și apoi, încă o dată, pe 19 ianuarie (+13,4 C). Și în alte locuri reci au fost recorduri absolute: Miercurea Ciuc (+15) și Întorsura Buzăului (+15,5 C). Maximele perioadei erau cam de -2, -1 C în aceste localități.

Și la Brașov a fost depășit cu mult vechiul record de la 9 ianuarie 2010, când fuseseră +14,7 C. Joi au fost +17 grade. Impresionant este și noul record de la Sinaia, cota 1500, +16,4 C, cu peste două grade mai mult decât recordul precedent.

Temperaturile de 20-22 de grade Celsius în ianuarie sunt cu 15-17 grade mai ridicate decât normalul și sunt maxime ce apar în mod obișnuit după 20 aprilie. Diferența este că în aprilie, dacă sunt +21 C la prânz, minima este de 6 - 8 grade, în timp ce la București Băneasa, unde au fost +20,9 C la prânz, minima nopții de 19 ianuarie a fost de +1,6 C.

În condițiile unei clime mult mai calde, după 20 aprilie au fost și temperaturi de peste +32 C în sudul țării și de peste +25 la munte, Iarna este ca primăvara, iar primăvara, precum vara...

Au fost însă și minime extrem de ridicate: +14,7 C la Giurgiu și +14 C la Zimnicea, minime nocturne ce pot apărea în aceste orașe și în nopțile mai răcoroase de iulie! Pe 20 ianuarie a fost o altă minimă extrem de ridicată: +12,9 C la Călărași. În acest oraș a fost și maxima zilei de 20 ianuarie, +19 C, iar la ora 17, harta temperaturilor arăta ireal: erau +17 C la Călărași, zero grade în vestul țării, în zona Timișoarei, +1 C la Rădăuți și +11 în mai multe locuri din Transilvania.

Foarte rar au fost +20 C în ianuarie, prima astfel de temperatură certă fiind la Câmpina, pe 19 ianuarie 1939. Cu trei ani înainte, în 1936, luna ianuarie a adus maxime de +19,8 C la Giurgiu și +19 C la Mangalia, arată datele ANM. Tot pe 16 ianuarie 1939 au fost +18 C la Câmpulung Muscel și +18,4 C la Tg Ocna.

Foarte puține maxime de peste +20 C au fost înregistrate în secolul trecut în ianuarie, în timp ce în 2023 au fost astfel de maxime, în premieră, și în Moldova (Rădăuți, Botoșani, Adjud).

Exemple de temperaturi de peste 20 de grade înregistrate în luna ianuarie în ultimii 85 de ani

1939-1989

+20,6 C la Câmpina, pe 19 ianuarie 1939

+20,5 C la Ploiești, pe 19 ianuarie 1939

+20,7 Caransebeș, pe 19 ianuarie 1939

+20,4 C la Calafat, pe 2 ianuarie 1984

Anii 90

+20,5 C la Calafat pe 22 ianuarie 1993

+20 C la Pătârlagele pe 18 ianuarie 1993

După 2000

+22,2 C la Oravița pe 7 ianuarie 2001 - record absolut până acum câteva zile

+22 C la Reșița pe 7 ianuarie 2001

+20,7 la Caransebeș pe 7 ianuarie 2001

+20,5 C la Lugoj pe 7 ianuarie 2001

+20,6 C la Târgu Jiu pe 29 ianuarie 2002

+ 20,4 C la Craiova pe 29 ianuarie 2002

+ 20,2 C la Târgoviște, pe 30 ianuarie 2002

+20,7 C Ploiești, pe 30 ianuarie 2002

+ 20 C la Bechet pe 30 ianuarie 2002

+ 20 la Apa Neagră, pe 30 ianuarie 2002

+ 20 C la Curtea de Argeș, pe 9 ianuarie 2005

2023

+ 20,2 C la Rădăuți, pe 1 ianuarie 2023

+ 20,1 C la Târgu Ocna, pe 1 ianuarie 2023

+ 20 la Botoșani, pe 1 ianuarie 2023

+21,3 C la Pătârlagele, pe 2 ianuarie 2023

+21,2 C la Târgoviște, pe 2 ianuarie 2023

+20,8 C la Câmpina, pe 2 ianuarie 2023

+20,2 C la Pitești, pe 2 ianuarie 2023

+20,7 C la Curtea de Argeș, pe 3 ianuarie 2023

18 ianuarie 2023 - ziua recordului absolut

Turnu Măgurele +22,5 C

Zimnicea +21,8 C

Bechet +21,7 C

Alexandria +20,9

Călărași +20,9 C

Caracal +20,8 C

Giurgiu +20,7 C

București Băneasa +20,6 C

Oltenița +20,6 C

București Filaret +20,3 C

Fetești +20,3 C

Videle +20,3 C,

Moldova veche +20,3 C

Adjud +20,2 C

Roșiorii de Vede +20,2 C

Hârșova +20 C

Cernavodă +20 C.

19 decembrie 2023 - O altă zi cu peste 22 de grade

Bechet =22,3 C

Turnu Măgurele +21,8 C

Zimnicea +21,7 C

București Băneasa +20,9 C

Oltenița +20,9 C

Giurgiu +20,7 C

Fetești +20,7 C

Călărași +20,6 C.

Târgu Ocna +20,5 C

Alexandria +20,3 C

Cernavodă +20