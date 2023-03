TERRA Vineri, 17 Martie 2023, 08:53

Vlad Barza

​Temperaturile de peste 30 de grade apar în multe regiuni din țară mai ales în luna iunie, dar în mod excepțional pot apărea și în prima parte a primăverii. Martie a fost destul de rece în 2023, dar nu la fel a fost în 1974 sau 1952, când valorile au fost și cu peste 15 grade peste normal.

Peisaj de martie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cel mai devreme în an au fost peste 30 de grade la Gurahonț, în județul Arad, pe data de 21 martie, în anul 1974, maxima fiind de +30,7 C. În aceeași zi s-au înregistrat temperaturi extrem de mari la Săcuieni (Bihor), +29 C și la Vărădia de Mureș (+28,7 C), arată datele ANM.

Tot în 1974, dar pe 23 martie, au fost +30,6 C în satul arădean Miniș, un loc cunoscut pentru vin, crame și struguri.

La 1947 au fost +30 C la final de martie la Călărași (+30,8 C) și Alexandria, +30 C. Tot pe data de 30 martie au fost +29,2 C la Roșiori de Vede, +29,2 C la Caracal și +29 C la București Băneasa și Craiova.

Anul 1952 a adus cele mai ridicate temperaturi măsurate în țară în a treia lună din an, cu un record de +32,8 C la Odobești. De altfel, sfârşitul lunii martie 1952 a fost foarte cald, în aceeaşi zi de 30 martie, înregistrându-se maxime pe ţară ce nu au mai fost depășite în martie: (31,8 C La Focșani, 31,5 C la Basarabi, 31,2ºC la Medgidia; 30,6ºC la Sibiu; 30,5ºC la Griviţa; 30,4ºC la Constanţa; 30,1ºC la Cernavodă

La final de martie 1951 au fost +30,2 C la Giurgiu

Pe 31 martie 1968 au fost +30,4 C la Negrești (jud Vaslui).

La început de aprilie au fost și peste 31 C: spre exemplu la București Băneasa au fost +32,2 C în 6 aprilie 1998, iar la Buzău au fost +31,2 C.