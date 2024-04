STIINTE FUNDAMENTALE Vineri, 19 Aprilie 2024, 17:57

Săptămâna aceasta, Dubai s-a înecat sub un potop de apă fără precedent, venit din nori. Aeroport și străzi inundate, mașini plutind ca bărcuțele. Fenomen climatic extrem, sau...? Au apărut speculații, dacă nu cumva injectarea norilor ar fi provocat ploaia abundentă, relatează Spiegel.de.

Inundații în Dubai Foto: AA / Abaca Press / Profimedia

Cerul de deasupra metropolei, îndeobște uscat, s-a întunecat luni seara. Iar apoi a plouat mai mult ca niciodată, de când au început înregistrările climatice, în 1949. Potrivit Serviciului Meteorologic German (DWD), 164 de litri de ploaie pe metru pătrat au căzut pe Aeroportul Internațional Dubai, de luni până miercuri, peste o dată și jumătate mai multe precipitații decât se măsoară, în medie, într-un an întreg, în Dubai.

În Dubai și Oman au fost raportate cel puțin 20 de decese în urma catastrofei naturale. Pagubele materiale sunt uriașe, mulți turiști au rămas blocați în zona afectată.

Fenomen natural sau manipulat?

La scurt timp, au apărut însă dubii că aversele ar fi fost de sorginte strict naturală. Potrivit Spiegel, în mediul online circulă suspiciunea că o instituție guvernamentală din Emiratele Arabe Unite ar fi putut declanșa haosul ploii, prin așa-numita injectare sau inoculare a norilor. Ipoteza a fost avansată de un meteorolog local, citat de Bloomberg.

Aceste „inoculări” implică pulverizarea în nori a unor substanțe chimice precum iodura de argint, folosind avioane sau baloane, cu scopul de a produce ploaie. Particulele ar servi drept nuclee de condensare, în jurul lor se acumulează umiditatea din nor și se formează picături mari de apă, care cad apoi pe pământ sub formă de precipitații.

Această metodă a fost dezvoltată încă din anii 1940, fiind folosită în mod repetat. Emiratele Arabe Unite practică inocularea norilor din 2002, precizează Spiegel.

Au inoculat nori Emiratele Arabe Unite, chiar înainte de ploile intense? Meteorologul Ahmed Habib a declarat pentru Bloomberg că Centrul Național pentru Meteorologie (NCM) al statului din Golf a desfășurat avioane pentru a inocula nori, luni și marți. Declarația lui a devenit virală.

Poziția oficială și opiniile experților

NCM a negat acest lucru. Instituția a anunțat mai întâi că nu a fost folosită nicio aeronavă marți. Un înalt oficial a declarat ulterior postului american CNBC, că nu au fost efectuate inoculări în nori, înainte de fenomenul meteorologic extrem.

Mulți experți în vreme și cercetători climatici se îndoiesc, de asemenea, că inocularea norilor a fost responsabilă pentru ploaia abundentă.

Potrivit Suzanne Gray, profesoară de meteorologie la Universitatea din Reading, din Marea Britanie, imaginile din satelit au sugerat că mai multe furtuni s-au unit pentru a forma un mare complex de furtuni, un așa-numit sistem convectiv de mezo-scară.

„Vineri, săptămâna trecută, modelele au prezis precipitații foarte abundente pentru regiune: până la 150 de litri, local 250 de litri pe metru pătrat”, a precizat climatologul Andreas Walter, de la Serviciul Meteorologic German, într-un interviu pentru Spiegel. „O serie întreagă de zone de joasă presiune s-au mutat în regiunea Golfului, dinspre nord-vest, lucru neobișnuit pentru această parte a lumii”.

Friederike Otto, profesoară la Institutul Grantham de la Imperial College din Londra, dă alt fel de explicații: „Când vorbim despre ploi abundente, trebuie să vorbim despre schimbările climatice. Nu poți crea un nor sau ploaie, din nimic. Poți doar determina un nor existent să plouă poate puțin mai devreme, dar nu poți transforma un mic nor cumulus într-o furtună uriașă, folosind inocularea norilor”.