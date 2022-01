Un CEO născut în Uniunea Sovietică spune că metaversul lui Mark Zuckerberg este exact ca propaganda comunistă

CEO-ul spune că Mark Zuckerberg face promisiuni ca-n comunism

Critici și îngrijorări privind metaversul

Libin, care a fondat aplicația de luat notițe Evernote și este acum CEO-ul unei companii ce a dezvoltat o aplicație de videoconferințe mai puțin cunoscută numită Mmhmm , a pus tunurile pe Meta într-un podcast recent găzduit de jurnalistul tech american Eric Newcomer , afirmând că lumea VR imaginată de Mark Zuckerberg este „un luciu pe care companii și oameni lipsiți de creativitate l-au aruncat asupra unei lipse de idei bune”.În multe feluri, Libin exprimă o opinie împărtășită de multe persoane, chiar dacă el folosește un ton persiflator. Nu s-ar putea zice că oamenii nu mai pot de entuziasm cu privire la lumea virtuală propusă de Meta, fiind cunoscut că și unii directori ai companiei lui Mark Zuckerberg s-au plâns de casca încă greoaie dezvoltată de companie.Ceea ce e însă interesant la Libin este că acesta compară ideea metaversului cu promisiunile făcute de guvernul Rusiei Comuniste.„Am mers la școală în clasa întâi în Uniunea Sovietică”, relatează acesta. „Am fost supus la o grămadă de propagandă sovietică și mi s-a spus în mod repetat când eram copil: 'Comunismul nu există încă. Nu am construit comunismul încă. Construim pentru a ajunge la comunism'”.Evident, viziunea privind un viitor utopic promis de comunism nu s-a materializat niciodată și Libin crede că același lucru va fi valabil și în cazul metaversului promis de Mark Zuckerberg care afirmă că acesta va fi în viitor o lume virtuală ce ar putea rivaliza cu realitatea.„Știi, poți mirosi o idee proastă înainte să fie pusă pe deplin în aplicare”, a subliniat Libin în timpul podcastului.În pofida faptului că n-a trecut încă nici un an de la anunțarea sa , viziunea lui Mark Zuckerberg pentru metavers a atras deja o sumedenie de critici . Printre cei sceptici sau îngrijorați de planurile meta se numără fostul CEO al Google Eric Schmidt, Elon Musk și fostul CEO al Twitter, Jack Dorsey.Lumile virtuale create de Facebook/Meta sunt deja pline de copii, după cum nota recent Bloomberg , în pofida faptului că teoretic ele sunt accesibile doar persoanelor ce au împlinit vârsta de 13 ani.Musk, la fel ca Libin, crede că ideea este atât de proastă încât nu va prinde niciodată și că nu avem de ce să ne temem. Însă Schmidt și Dorsey sunt îngrijorați tocmai că va avea succes și de repercusiunile acestui lucru, fostul CEO al Twitter spunând despre metavers că este o „distopie” Tehnologiile VR au făcut progrese semnificative în ultimii ani și Facebook/Meta a plasat pariuri masive pe metaversul său care va folosi căști de realitate virtuală. Deocamdată însă este prea devreme pentru a putea prognoza cine are dreptate: cei care cred că nu se va alege nimic de metavers sau cei care se tem că vom ajunge să ne trăim viețile în el.