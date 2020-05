​FOTO Lansarea Nasa SpaceX şi evoluţia costumului de zbor

Costumele Starman, cum au fost numite, sunt dintr-o singură bucată și personalizate pentru fiecare astronaut. Aspectul lor a fost conceput de designerul de costume hollywoodiene Jose Fernandez, care a lucrat la filmele Captain America: Civil War și Batman v Superman: Dawn of Justice.





Fermoarele din zona toracelului fac mai ușoară aşezarea şi ridicarea.





Dar, uitându-ne mai mult în urmă, trebuie amintite câteva modele importante cum ar fi, primele costume folosite pentru pe Stația Spațială Internațională (ISS). Unul dintre ele ste cosutmul rusesc Orlan, care a fost folosit pentru prima dată în decembrie 1977.

Primele costume de astronauţi care au fost folosite în zboruri de mare altitudine au fost realizate în anii '50 de sovietici şi este vorba de seria de costume VKK.













Csotume din seria VKK (1955/1960) de la o expozitie NASA, la Bucuresti













Costumele de zbor futuriste purtate de Doug Hurley și Bob Behnken , cei doi astronauţi care vor zbura timp de 19 ore până la întâlnirea cu Staţia Spaţială Internaţională, aflată pe orbită, la aproximativ 400 km altitudine, arată total diferit faţa de costumele portocalii folosite la ultima lansare de la Kennedy Space Center din Florida,Căștile sunt imprimate 3D și mănușile sunt sensibile la ecranul tactil.Dar scopul lor principal rămâne același - să protejeze membrii echipajului de depresurizare, unde aerul se pierde din capsulă. De asemenea, se asigură că astronauții au suficient oxigen și să regleaze temperatura. O legătură de comunicații și alimentarea cu aer sunt făcute printr-un singur cablu „ombilical” în scaunul care „se conectează” la costum.Aceste costume sunt concepute pentru a fi utilizate doar în interiorul capsulei SpaceX, cunoscute sub numele de Crew Dragon.Gigantul aerospațial Boeing are, de asemenea, un contract cu Nasa pentru a transporta astronauții la stația spațială în nava sa spațială CST-100 Starliner. Compnia a creat şi un costum de presiune pentru a proteja astronauții în fazele cheie de lansare și reintrare.Costumele Boeing Blue sunt cu aproximativ 40% mai ușoare decât generațiile anterioare de costume spațiale purtate de astronauții americani - și mai flexibile.Contin o serie de straturi interne diferite pentru a mentine temperatura corporala a astronautilor scăzută. Costumul are, de asemenea, mănuși sensibile la ecranul tactil. Casca dintr-un material mai moale şi uşor, asemănătoare cu o glugă, are o vizieră largă din policarbonat pentru a oferi pasagerilor Starliner o vizibilitate periferică mai bună pe tot parcursul călătoriei lor către și din spațiu.În octombrie 2019, Nasa a a prezentat această generaţie de costume pentru programul Artemis al agenției. În cadrul acestui proiect, Nasa încearcă să trimită astronauți pe Lună, până în 2024, folosind navele spațiale ale agenției Orion.Orlan realizat tot dintr-o singură piesă. Partea din spate, asemănătoare unui "rucsacu” se deschide precum o ușă de frigider pe unde astronautul va intra în interiorul costumul destul de rigid.Costumele cu un spor de mobilitate mai mare pentru o călătorie mai uşoară pe ISS au fost introduse abia în 1981 (EMU) de către Nasa.