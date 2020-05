Seara care ar putea intra în istorie: SpaceX și NASA vor încerca pentru a doua oară lansarea a doi astronauți pe orbita Pământului

Robert L. Behnken şi Douglas G. Hurley

Sâmbătă seara, SpaceX și NASA vor încerca pentru a doua oară lansarea a doi astronauți pe orbita Pământului. Misiunea a fost abandonată miercuri seara, după câteva ore, din cauza vremii nefavorabile din Florida.Misiunea este considerată una istorică, ce ar putea reprezenta zorii unei noi ere spațiale care se bazează pe sectorul privat.Numărătoarea inversă a fost oprită cu mai puţin de 17 minute înainte de aprinderea motoarelor rachetei Flacon 9, aflată pe rampa de lansare de la Centrul Spaţial Kennedy, din Florida.Astronauţii acestui zbor de încercare pentru noua capsulă Crew Dragon, Doug Hurley şi Bob Behnken, au fost evacuaţi din cabina de pilotaj și se vor întoarce în carantină, pentru a se proteja în fața riscurilor generate de epidemia de coronavirus.Ei urmau să călătorească timp de 19 ore până la întâlnirea cu Staţia Spaţială Internaţională, aflată pe orbită, la aproximativ 400 km altitudine. Elon Musk a exagerat de multe ori cu promisiunile, dar în unele cazuri emblematice chiar a avut dreptate și SpaceX este un exemplu care poate schimba explorarea spațiului cosmic. SpaceX va face primul zbor cu astronauți la bord, pentru NASA, și din mai multe puncte de vedere este un moment de referință. Drumul până aici a fost lung, SpaceX are 18 ani vechime și la început se părea că nu are viitor. Mai mult, în interiorul NASA a fost opoziție pentru că oamenii nu voiau să schimbe modelul de business și nu concepeau prezența companiilor private în domeniu. În articol puteți citi cum a reușit SpaceX să schimbe lucrurile și despre o revenire istorică pentru America.Robert L. Behnken şi Douglas G. Hurley, cei doi astronauţi americani care vor fi lansaţi spre Staţia Spaţială Internaţională miercuri seară la bordul unei capsule SpaceX, sunt foşti piloţi din armata americană, recrutaţi de NASA în aceeaşi perioadă şi căsătoriţi cu femei care au zburat la rândul lor în spaţiu, informează AFP, citată de Agerpres.Cei doi americani au alura tradiţională a piloţilor de la NASA: o tunsoare militară, un discurs scurt şi precis şi nu par niciodată grăbiţi. De asemenea, ei respectă imaginea de marcă a astronauţilor americani: sunt zâmbitori, raţionali, competenţi şi de încredere.S-au cunoscut în anul 2000 la începutul unui curs de formare profesională în cadrul agenţiei spaţiale americane şi au devenit de atunci prieteni foarte buni, a dezvăluit Doug Hurley, în vârstă de 53 de ani.Conform unei tradiţii îndelungate şi respectate de mulţi astronauţi înaintea lor, Bob şi Doug au urmat traseul privilegiat pentru a putea fi recrutaţi de NASA: ambii au fost piloţi de teste în armata Statelor Unite. Robert Behnken, în vârstă de 59 de ani, titularul unui doctorat în inginerie mecanică la California Institute of Technology, s-a înrolat în timpul studiilor şi a absolvit legendara şcoală de piloţi de teste din aviaţia americană Edwards Air Force Base din California.Ajuns la gradul de colonel, el a zburat la bordul a 25 de aparate diferite, pilotând inclusiv un avion de vânătoare F-22. Doug Hurley este şi el tot colonel, dar ca aviator în corpul Marinei americane, fiind pilot specializat pe avioane F-18.Între 2008 şi 2011, fiecare a zburat în spaţiu de două ori, separat, la bordul unor navete spaţiale - precedentul mijloc de transport spaţial american. În 2015, NASA le-a trasat următoarea misiune: primul zbor demonstrativ cu echipaj uman al capsulei Crew Dragon, construită de tânăra companie privată californiană SpaceX, programat iniţial în 2017.